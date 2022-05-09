Точные удары по позициям врага: бойцы ВСУ разбили три САУ войск России в Харьковской области

Фрагмент уничтожения одной из вражеских самоходных артиллерийских установок / Скриншот видео facebook.com/anton.gerashchenko.7

Войска Украины в ходе боев с российскими военными в Харьковской области сокрушили три самоходные артиллерийские установки врага. В одной из САУ сдетонировал весь боезапас, случился взрыв, а взрывная волна от него разошлась на сотни метров. Две другие вражеские установки после попадания в них снарядов загорелись и стали металлоломом. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

На своей странице Facebook он опубликовал видео работы 92-й бригады ВСУ, которой удалось нанести сокрушительный удар по российским оккупационным войскам.

Читайте также"Победить зло непросто, но мы это сделаем": боец ВСУ и бригада разбили три десятка бронетехники РФПо его словам, украинские войска уничтожили три самоходные артиллерийские установки врага Гиацинт. В одной из их произошла детонация всего боевого запаса, случился взрыв, а взрывная волна пошла на сотни метров.

Две остальные САУ российских войск загорелись после того, как в них попали украинские снаряда. Установки превратились в металлолом.

"Отлично сносит башню! И не одну, а сразу три! Это видео уничтожения 3-х 152 мм САУ "Гиацинт" можно смотреть вечно, особенно момент, когда в одной из них детонирует весь боезапас, срывает башню, а ударная волна проходит сотни метров, колыхая степную траву на Харьковщине. Благодарю артиллеристов 92-бригады за хирургически точную работу по врагу" – подчеркнул Геращенко.

ВСУ уничтожают технику армии РФ

Ранее силы обороны Украины на южном направлении уничтожили российских оккупантов на южном направлении. Был сокрушен зенитно-ракетный комплекс Тор и другая техника, среди которой РСЗО Град, САУ и БПЛА Орлан-10. Разбитый ЗРК Тор оккупанты собирались перебросить на остров Змеиный.

В Запорожской области ВСУ провели тактическое контрнаступление на занятые российскими оккупационными войсками позиции. В ходе боев убиты 142 российских военных, 183 ранены. Было уничтожено 4 вражеских танка, 4 РСЗО град, две 122-мм САУ 2С1 Гвоздика, один 120-мм миномет, 14 ББМ и два беспилотника типа Орлан-10.

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