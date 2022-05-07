ВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров Змеиный

ЗРК Тор-М2 / Фото Википедия

Вооруженные силы Украины на южном направлении сокрушили российских оккупантов. Защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс врага Тор, и другую военную технику, среди которой реактивная система залпового огня Град, самоходные артиллерийские установки и вражеский беспилотный летательный аппарат Орлан-10. Зенитно-ракетный комплекс оккупанты собирались перебросить на захваченный ими остров Змеиный. Убито два десятка российских военных. Об этом заявили в Оперативном командовании Юг.

Как сообщили в командовании, в пятницу, 6 мая, силы украинской обороны на юге государства уничтожили зенитно-ракетный комплекс Тор. Захватчики намеревались перебросить его на оккупированный остров Змеиный.

Также украинские защитники на юге разбили другую вражескую технику – РСЗО Град, самоходные гаубицы и беспилотник Орлан-10.

Убиты два десятка российских военных.

Читайте такжеАрмия Украины перешла в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях – ЗалужныйОтметим, стоимость одной единицы зенитно-ракетного комплекса Тор оценивается в 24,1 млн долларов США.

Смотрите видео ТСН – армия Украины уничтожила вражеские цели на острове Змеиный

Войска Украины разбивают технику оккупантов РФ

В 30-й Отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали историю, как одна из групп разбила около трех десятков вражеских танков и другой бронетехники. Украинские защитники показали сильный характер и смелость. Даже когда вражеские танки шли под мощным прикрытием артиллерии, бойцы под Градами заряжали ракеты, чтобы уничтожить как можно больше танков противника.

В Харьковской области в районе города Изюм, где идут тяжелые бои, силы обороны Украины уничтожили колонну обеспечения российской армии. Машины перевозили топливо и снаряды для оккупантов РФ.

Согласно данным Генштаба, войска России продолжают свою "операцию" с целью оккупации всех районов Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки ВСУ отбили 8 вражеских атак. В результате были уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц бронированной техники, 1 автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники противника.

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