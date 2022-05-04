Бойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов России в районе Изюма Харьковской области

Армия Украины накрыла российскую колонну в Харьковской области / Скриншот видео Bihus.info

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по колонне техники войск России, которая перевозила топливо и снаряды в Харьковской области в районе города Изюм. Сам город оккупанты используют в качестве одного из главных опорных пунктов для наступления на Донбасс.

На опубликованном Bihus.info видео в социальной сети Facebook показано, как украинская артиллерия наносит точный и сокрушительный удар по колонне российской техники, перевозившей топливо и снаряды в Харьковской области, районе города Изюм.

Город оккупационные войска используют как один из плацдармов наступления на Донецкую и Луганскую области.

Армия Украины уничтожает военную технику РФ

В Генеральном штабе ВСУ ранее рассказали, что на одном из направлений боев с войсками Россией был нанесен удар по 38-й отдельной мотострелковой бригаде российской армии. В результате слаженных и эффективных действий украинских военных подразделений врагу был нанесен серьезный урон. Около 60% состава бригады противника получили ранения или погибли.

Военный волонтер Роман Доник показал, как в селе Сулиговка под Изюмом Харьковской области ВСУ уничтожили технику войск РФ. Враги сконцентрировали боевые машины, чтобы пойти в наступление. Однако военные Украины нанесли по ней сокрушительный воздушный огневой удар.

В 30-й ОМБр рассказали, как группа бойцов, вооруженных противотанковыми ракетными комплексами Стугна, разбила около трех десятков единиц вражеской техники. По словам одного из военных, воины даже под Градами продолжают храбро сражаться с противником.

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