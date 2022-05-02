Сломали планы орков: ВСУ уничтожили много техники РФ, которая готовилась атаковать на Харьковщине

ВСУ уничтожили много техники РФ, которая готовилась идти в наступление на Харьковщине/ Telegram Roman Donik, Reuters

Украинские военные "поджарили" много российской бронетехники в селе Сулиговка под Изюмом на Харьковщине. Вражескую технику как раз стянули в одно место, чтобы дальше задействовать ее в очередной волне наступления на Украину.

ВСУ сломали планы рашистов и превратили их тяжелую технику в металлолом. Об этом сообщил волонтер Роман Доник.

Также он обнародовал фото, на котором видно скопление российских сил в одном месте в упомянутом селе. А на следующих видео, которые также опубликовал волонтер, российская техника уже активно горит, поражена с воздуха украинскими военными.

"Оккупанты проводили сосредоточение тяжелой техники в селе Сулиговка под Изюмом перед очередной волной наступления. На первом фото. Ну а дальше на видео работа "ОУВ Слобода" и последствия", – подписал волонтер опубликованные фото и видео.

Оккупанты скопили технику в селе Сулиговка на Харьковщине – там ее уничтожили ВСУ/ Telegram Roman Donik

Ранее сообщалось, что в Донецкой области ВСУ "отправили на концерт Кобзона" группу сибирского спецназа. Также защитники Украины "поджарили" вражескую бронетехнику – от нее остались лишь сгораемые остатки.

Напомним, украинские военные ранее также разбили штурмовой отряд "вагнеровцев". Штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции на Луганщине, но был разбит защитниками Украины.

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