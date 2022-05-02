"Тоже есть еврейская кровь": Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, Украина и Израиль жестко ответили

Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, Украина и Израиль жестко ответили/ Reuters

Глава российского МИДа Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Он заявил, что Адольф Гитлер якобы имел еврейскую кровь, а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". В Украине и Израиле возмутились таким заявлениям российского министра иностранных дел.

Такое заявление Лавров озвучил в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", его слова после этого процитировало МИД РФ.

"Он (президент Владимир Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но Гитлер тоже имел еврейскую кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – сказал Лавров.

Реакция Украины на заявление Лаврова

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после такого высказывания российского министра иностранных дел заявил, что Россия такими заявлениями просто пытается объяснить свою чушь о "денацификации".

По словам Ермака, антисемитизм России становится всё более очевидным, и страна-агрессор теперь даже не скрывается и открыто демонстрирует это миру. Он также напомнил, как РФ ранее ударила ракетами по территории, где расположен мемориальный комплекс Бабий Яр.

"Теперь глава мид рф сергей лавров сравнивает Владимира Зеленского с гитлером, который убил 6 миллионов евреев. Ибо, по мнению лаврова, "самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи". Так россия пытается объяснить свою чушь о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста", – отметил Ермак.

Он отметил, что такие заявления со стороны Лаврова – это неуважение к исторической памяти целых народов, и поэтому такие высказывания не должны оставаться без ответа.

В украинском МИД заявили, что высказывания Лаврова лишь показывают, как глубоко укоренен антисемитизм российских элит.

"Его (Лаврова – ред.) отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам", – написал Кулеба.

В Израиле резко отреагировали на заявление Лаврова

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид у написал Twitter, что такие высказывания "возмутительны и непростительны".

"Высказывания Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасная историческая ошибка. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – заявил Лапид.

При этом в Министерстве иностранных дел Израиля вызвали для объяснений российского посла.

"Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова Министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства с Евро-Азии", – отметили в израильском ведомстве.

Напомним, ранее Лавров отверг планы военно-политического руководства РФ подогнать завершение войны против Украины ко Дню победы. Он заявил, что сроки завершения войны РФ подгонять под даты не будут.

Ранее в ОП потролили Лаврова за бред в объяснении агрессии против Украины. Лавров заявил, что РФ напала на Украину якобы потому, что страны мира изнывают под гнетом западных стран, неразрывно связанных с расизмом и изоляцией

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