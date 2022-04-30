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"Освободить Марс от влияния марсиан": в ОП потроллили Лаврова за объяснение агрессии против Украины

30 апреля 2022, 14:45

Лавров говорит, что РФ напала на Украину, потому страны мира изнемогают под гнетом западных стран, неразрывно связанным с расизмом и изоляцией.

Сергей Лавров и Михаил Подоляк / коллаж фото УНИАН

В России продолжают выдумывать все новые и новые объяснения своей военной агрессии в Украине ‒ причем все бредовее и бредовее новую причину вторжения в Украину. В этот раз министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавровговорит, что, дескать, российские оккупанты отстаивают "свободу выбора для стран Азии, Африки и Латинской Америки" и "освобождают мир от нео-колониального гнета Запада".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на своей странице в Twitter с сарказмом спрогнозировал ‒ совсем скоро Кремль может докатиться до заявлений об "освобождении Марса от влияния марсиан".

И это обоснование российской агрессии, считает Подоляк, будет не менее правдоподобным, чем озвученные до этого момента.

"Освободить мир от Запада" – Россия снова озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски – это лишь массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан. Ждем", - написал он.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет антироссийских санкций в связи с нападением РФ на Украину.

Как говорится в опубликованном заявлении Белого дома, под ограничительные миры попали российские топ-чиновники, а также их семьи.

В частности, Белый дом ввел санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, а также жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Кроме того, США также ввели санкции против премьера РФ Михаила Мишустина, а также бывшего президента Дмтрия Медведева.

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Автор: Егор Бунин
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новости России российское вторжение Сергей Лавров Михаил Подоляк
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