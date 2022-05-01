Лавров признался, планируется ли завершение войны до 9 мая

Сергей Лавров высказался о планах России / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг планы военно-политического руководства РФ подогнать завершение войны против Украины ко Дню победы, пишет Mediaset.

Глава российского МИД заявил, что сроки завершения войны РФ подгонять под даты не будет. В то же время он признал такой подход типично советским, где "обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая 9 мая", – сказал Лавров, добавив, что "темпы осуществления "операции" в Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданских и военнослужащих РФ".

Война России против Украины

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны России против Украины. Российские военные действия он назвал "специальной военной операцией". Войска РФ вторглись на территорию Украины, в том числе, и с Беларуси. Наземная интервенция сопровождалась ракетными и авиационными ударами по военным и гражданским объектам.

Война продолжается. Силы обороны Украины по-прежнему отражают вражеские атаки России.

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее заявил о начале Москвой второй фазы так называемой "спецоперации". В рамках второго этапа войны Россия собирается захватить все районы Донецкой и Луганской областей, а также юг страны. Оккупанты будут пробивать коридор в захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что ВСУ могут пойти в наступление на позиции войск РФ в Украине уже в середине июня. В период до конца мая-начала июня Киеву должны поставить нужное количество оружия. Применения таких вооружений может изменить баланс сил на определенных участках фронта.

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