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Военные преступления армии РФ в Украине: Штайнмайер призвал созвать трибунал против Путина и Лаврова

8 апреля 2022, 15:42

Все, кто несет ответственность за преступления - солдаты, военные командиры, политики - должны будут объясниться, заявил президент Германии.

Штайнмайер, Лавров, Путин, Москва
Штайнмайер требует трибунала для Лаврова и Путина / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Все, кто несет ответственность за эти преступления, должны будут объясниться. Это касается и солдат. Это касается и военных командиров. И, конечно, тех, кто несет политическую ответственность", — сказал Штайнмайер в интервью журналу Der Spiegel.

Заявление президента Германии прозвучало после того, как стало известно о тех зверствах, которые творили российские военные в городе Буча Киевской области за время оккупации.

Бучанская резня

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

3 апреля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что, по предварительным данным, в Буче было обнаружены 410 тел мирных граждан, которые были жестоко убиты путинской армией.

На следующий день она заявила, что и в других украинских городах, находившихся под временной оккупацией ВС РФ число жертв насилия может оказаться еще больше.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. У 90% из них именно пулевое ранение стало причиной смерти.

Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

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