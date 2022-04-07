Российская армия планировала резню в Буче – немецкая разведка перехватила разговоры оккупантов

Российские захватчики обсуждали между собой по радиосвязи зверства в Буче/ УНИАН

Массовые и жестокие убийства гражданского населения в Буче были частью плана Кремля. Российские оккупанты обсуждали это по радиосвязи. Такие разговоры удалось перехватить немецкой разведке.

Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на разведку Германии (BND). Отмечается, что в перехваченных разговорах орки обсуждали отдельные эпизоды убийств мирных жителей в Буче.

Факты, которые были озвучены самими захватчиками в соответствующих аудиозаписях, совпадают с местонахождением тел убитых гражданских на улицах города.

В одном из разговоров российский захватчик рассказывает другому, что он только что убил в Буче мирного жителя, который ехал по одной из улиц на велосипеде.

В другом перехваченном разговоре слышно, как русское командование приказывает своим подчиненным сперва допрашивать пленных, а потом убивать их.

Из обнародованных материалов понятно, что большинство зверств в Буче совершали боевики ЧВК Вагнера, которые еще раньше демонстрировали свою жестокость в Сирии, пишут в издании.

"Записи BND свидетельствуют, что это не были ни случайные действия, ни действия отдельных солдат, которые вышли из-под контроля. Солдаты говорили о зверствах, как о своей повседневной жизни. Это свидетельствует о том, что убийство мирного населения стало частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии с целью распространения страха и террора среди мирного населения и подавления сопротивления", – пишет Spiegel.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области от оккупантов выплыли на поверхность зверства, которые российские захватчики совершали с мирными жителями в разных городах и селах.

Только в Буче на Киевщине орки убили сотни мирных жителей, многих пытали. Много тел погибших просто лежали на улицах города, пока населенный пункт не освободили. Часть тел оккупанты сбрасывали в братские могилы. Также были найдены тела женщин и детей с признаками изнасилования.

Позже украинские журналисты смогли идентифицировать и обнародовали имена части российских оккупантов, которые причастны к массовому убийству мирных украинцев в Буче. Среди военных преступников – морпехи из разбитой под Киевом 155-й бригады Тихоокеанского флота России.

При этом позже стало известно, что российских военных, устроивших геноцид украинцев в Буче, совершавших массовые убийства и пытки мирного населения, снова возвращают в Украину. Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ.

Как рассказал мэр Бучи, по состоянию на 6 апреля уже было найдено 320 погибших гражданских. Однако это число растет с каждым днем. Также он заявил, что практически у 90% погибших мирных жителей Бучи обнаружены пулевые поражения, а не осколочные.

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