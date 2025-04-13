14 апреля начинается Страстная неделя: что можно и нельзя делать

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 14 апреля
- Народные традиции и приметы в Великий понедельник
- Что можно и нельзя делать 14 апреля
По новому календарю 14 апреля церковь в Украине чествует святителя Мартина, папу римского; мучеников Виленских Антония, Иоанна, Евстратия. На 14 апреля выпадает Великий понедельник и начало Страстной недели. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 14 апреля
Страстная неделя – важнейшая неделя церковного года для христиан. С понедельника в церквях службы вспоминают последние дни Иисуса Христа и его страдания. В понедельник начинают читать литургию Преждеосвященных Даров. Также в Великий понедельник церковь вспоминает патриарха Иосифа, которого братья продали в рабство.
Святитель Мартин считается преемником апостола Петра. Был избран папой римским в 649 году. Святой пострадал от еретиков. За отстаивание канонов христианства был отправлен в ссылку на Крымские земли, где и умер от голода.
Мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские жили в Литовском княжестве, в городе Вильно. Юноши были одними из первых христиан на этих землях. Были казнены язычниками и похоронены рядом. Позже христиане построили церковь в их честь на месте казни и перенесли в храм мощи святых мучеников.
Народные традиции и приметы в Великий понедельник
В народе последнюю неделю перед Пасхой называли также Белой, или Чистой. С этого дня начинали готовить двор и дом к Пасхе.
С понедельника по среду еще идут в церковь, чтобы исповедоваться и причаститься. В Великий понедельник и до конца Страстной недели суровый пост, как и в первую неделю Великого поста.
В народе верили, что:
- если курица снесла яйцо в Страстной понедельник, то куры будут нестись всю весну;
- если вороны летают, ждать холодов;
- теплый и солнечный день означает обильный урожай;
- дождливая погода предвещает неурожай овощей.
Считается, что услышать карканье вороны в этот день – плохой знак, предупреждающий о большой беде.
Что нельзя делать 14 апреля
Неделя считается траурной, белую одежду надевали только на саму Пасху.
В этот день запрещено:
- есть мясо, молоко и яйца;
- ругаться и ссориться;
- слушать громкую музыку;
- громко развлекаться;
- отказывать кому-нибудь в помощи;
- одалживать деньги.
С понедельника идут дни раскаяния и примирения. Христиане чтят страдания Иисуса Христа.
Именины и день ангела 14 апреля
По новому церковному календарю 14 апреля в Украине отмечают день ангела Антона, Ивана и Мартына.
Имя Мартын происходит из древнегреческого языка. Так называли бога войны.
Иоанн из иврита трактуется как "помилованный Богом".
Антон происходит из латинского языка и значит "готов к бою".
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