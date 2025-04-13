14 апреля начинается Страстная неделя: что можно и нельзя делать

В народе последнюю неделю перед Пасхой называли также Белой, или Чистой.

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14 апреля начинается Страстная неделя / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 14 апреля

Народные традиции и приметы в Великий понедельник

Что можно и нельзя делать 14 апреля

По новому календарю 14 апреля церковь в Украине чествует святителя Мартина, папу римского; мучеников Виленских Антония, Иоанна, Евстратия. На 14 апреля выпадает Великий понедельник и начало Страстной недели. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 апреля

Страстная неделя – важнейшая неделя церковного года для христиан. С понедельника в церквях службы вспоминают последние дни Иисуса Христа и его страдания. В понедельник начинают читать литургию Преждеосвященных Даров. Также в Великий понедельник церковь вспоминает патриарха Иосифа, которого братья продали в рабство.

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Святитель Мартин считается преемником апостола Петра. Был избран папой римским в 649 году. Святой пострадал от еретиков. За отстаивание канонов христианства был отправлен в ссылку на Крымские земли, где и умер от голода.

Мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские жили в Литовском княжестве, в городе Вильно. Юноши были одними из первых христиан на этих землях. Были казнены язычниками и похоронены рядом. Позже христиане построили церковь в их честь на месте казни и перенесли в храм мощи святых мучеников.

Народные традиции и приметы в Великий понедельник

В народе последнюю неделю перед Пасхой называли также Белой, или Чистой. С этого дня начинали готовить двор и дом к Пасхе.

С понедельника по среду еще идут в церковь, чтобы исповедоваться и причаститься. В Великий понедельник и до конца Страстной недели суровый пост, как и в первую неделю Великого поста.

В народе верили, что:

если курица снесла яйцо в Страстной понедельник, то куры будут нестись всю весну;

если вороны летают, ждать холодов;

теплый и солнечный день означает обильный урожай;

дождливая погода предвещает неурожай овощей.

Считается, что услышать карканье вороны в этот день – плохой знак, предупреждающий о большой беде.

Что нельзя делать 14 апреля

Неделя считается траурной, белую одежду надевали только на саму Пасху.

В этот день запрещено:

есть мясо, молоко и яйца;

ругаться и ссориться;

слушать громкую музыку;

громко развлекаться;

отказывать кому-нибудь в помощи;

одалживать деньги.

С понедельника идут дни раскаяния и примирения. Христиане чтят страдания Иисуса Христа.

Именины и день ангела 14 апреля

По новому церковному календарю 14 апреля в Украине отмечают день ангела Антона, Ивана и Мартына.

Имя Мартын происходит из древнегреческого языка. Так называли бога войны.

Иоанн из иврита трактуется как "помилованный Богом".

Антон происходит из латинского языка и значит "готов к бою".

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