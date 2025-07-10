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На чем правильно жарить яйца: сливочном или растительном масле

Анна Косик
10 июля 2025, 04:47
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На первый взгляд привычное всем блюдо может готовиться совершенно по-разному.
сливочное масло, масло, яичница
Как пожарить яйца с корочкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему не стоит жарить яйца на нерафинированном масле
  • Чем будет отличаться яичница на сливочном и растительном масле

Жареные яйца - одно из самых простых блюд. Но у кого-то оно получается идеально, а у других пригорает. Причиной этого, как выяснилось, может быть выбор масла, или масла для приготовления.

Главред узнал, как правильно выбирать жиры для жарки яиц. Об этом на собственном YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

видео дня

По его словам, главной разницей в приготовлении яиц на растительном или сливочном масле является их температура дымления.

Например, нерафинированное домашнее масло начинает дымиться уже при 100 градусах. Поэтому повар советует если и готовить на нем яйца, то очень быстро. Если же жарить яйца на таком масле долго, то оно быстро нагреется и будет давать горький вкус.

Смотрите видео, что лучше использовать для приготовления яиц на сковороде:

Сливочное масло имеет более высокую температуру нагрева - 170 градусов. Поэтому, если вы хотите пожарить яйца с нежной структурой, лучше выбирать именно его.

Зато температура нагрева подсолнечного или оливкового масла составляет 200-220 градусов, поэтому яичница в результате получится с корочкой. Клопотенко предупреждает, что в случае приготовления омлета только на масле есть большая вероятность, что он пригорит.

Поэтому идеальным вариантом, по мнению повара, является приготовление яиц на растительном масле со сливочным маслом. Таким образом температура нагрева будет около 185 градусов и омлет получится нежный, но с корочкой.

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О персоне: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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яйца подсолнечное масло Евгений Клопотенко сливочное масло
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