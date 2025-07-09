Перевод часов осенью: появилось актуальное уточнение

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который должен был отменить сезонные изменения времени.

https://glavred.info/life/perevedennya-godinnikiv-voseni-z-yavilosya-aktualne-utochnennya-10679927.html Ссылка скопирована

В октябре 2025 года стрелки снова придется повернуть на час назад / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

В октябре 2025 года стрелки снова придется повернуть на час назад

Большинство современных электронных устройств сделают это автоматически

Несмотря на надежду граждан Украины в последний раз изменить время весной этого года, ситуация с сезонным переводом часов остается неизменной. В октябре 2025 года стрелки снова придется перевести на час назад, так как Украина не отказалась от практики перехода на зимнее время, пишет ТСН.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который должен был отменить сезонный перевод часов и закрепить так называемое "киевское время" как постоянное. Впрочем, документ так и не вступил в силу, поскольку его не подписал президент.

видео дня

Если в ближайшие месяцы эта тема не будет снова поднята на уровне парламента, переход на зимнее время состоится по привычному графику - в последнее воскресенье октября. В 2025 году это приходится на 26 октября. В 4:00 утра стрелки часов следует перевести на час назад. Большинство современных электронных устройств сделают это автоматически.

К слову, Украина остается среди примерно 70 стран мира, где два раза в год происходит перевод часов. В то же время в более 120 государствах такой практики не придерживаются. Чаще всего это объясняется географическим расположением - в частности, страны вблизи экватора не имеют существенных сезонных колебаний светового дня.

В Европе нет единого мнения относительно перевода часов на летнее и зимнее время. Так, в 2024 году группа евродепутатов обратилась к Урсуле фон дер Ляйен, чтобы выполнить требования граждан и отменить переход дважды в год.

Зачем переводят часы?

Украина, как и другие республики СССР, с 1981 года начала переводить часы, стремясь сэкономить электроэнергию и удлинить световой день.

В начале 1990-х страна пыталась отказаться от сезонной смены времени, однако уже в 1992 году перевод часов был возобновлен в соответствии с общеевропейским порядком исчисления времени.

В 1996 году украинское правительство утвердило постановление, регулирующее процесс перевода стрелок, которым жители страны пользуются и по сей день.

Хотя сезонная смена времени действительно способствует некоторой экономии электроэнергии в быту и на предприятиях, этот эффект незначителен. В то же время переход на летнее и зимнее время негативно сказывается на здоровье людей, вызывая нарушения сна, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности из-за вынужденной перестройки биологических ритмов.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред