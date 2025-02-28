Переход на летнее время 2025 - будем ли переводить часы

Хотя сезонное изменение времени действительно способствует некоторой экономии электроэнергии в быту и на предприятиях, этот эффект незначителен.

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Будет ли Украина переходить на летнее время / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Будет ли переход на летнее время 2025

Когда переводить часы на летнее время

Украина каждый год весной переходила на летнее время для экономии энергоресурсов, однако теперь все может измениться.

Главред расскажет, будет ли переход на летнее время 2025.

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Будет ли Украина переходить на летнее время?

Верховная рада летом прошлого года проголосовала за отмену перехода на летнее время, но президент до сих пор не подписал указ. Если он этого не сделает до последнего воскресенья марта, это означает, что новые правила не успеют вступить в силу, и тогда Украина снова перейдет на летнее время.

Весной часы переводят в последнее воскресенье марта, в 2025 году это может произойти в ночь на 30 марта.

Зачем переводят часы?

Украина, как и другие республики СССР, с 1981 года начала переводить часы, стремясь сэкономить электроэнергию и продлить световой день.

В начале 1990-х страна пыталась отказаться от сезонного изменения времени, однако уже в 1992 году перевод часов был возобновлен в соответствии с общеевропейским порядком исчисления времени.

В 1996 году украинское правительство утвердило постановление, регулирующее процесс перевода стрелок, которым жители страны пользуются и по сей день.

Хотя сезонное изменение времени действительно способствует некоторой экономии электроэнергии в быту и на предприятиях, этот эффект незначителен. В то же время переход на летнее и зимнее время негативно сказывается на здоровье людей, вызывая нарушение сна, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности из-за вынужденной перестройки биологических ритмов.

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