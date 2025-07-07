Как проверить, была ли фамилия русифицирована - филолог назвала четыре признака

Русификация украинских фамилий оставила заметный след в нашей истории, и филолог назвала четыре главных признака, по которым можно это узнать.

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Как распознать русифицированную фамилию - признаки русификации фамилии / Колж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как распознать обрусевшую фамилию

Признаки русификации фамилии

Как меняли украинские фамилии

Многие украинские фамилии претерпели изменения во время советской эпохи, и сегодня мы часто носим русифицированные версии наших фамилий. О главных признаках, которые помогут определить, является ли ваша фамилия русифицированной, рассказала в видео на TikTok филолог и блогер Алина Острожская.

Главред выяснил, какие есть признаки русифицированной фамилии.

видео дня

Первое: добавление мягкого знака или суффикса "-ов"

По словам филолога, первый признак русификации - это когда к вашей фамилии на "-ар" добавили мягкий знак или мягкий знак и "-ов".

"Например, сначала была фамилия Бондарь, а стало Бондарь или Бондарев. Или вместо исконно украинского Резник появился Резников или Резник", - объясняет Алина Острожская.

Второе: замена суффиксов "-енко" или "-ин" на "-ов" или "-енков"

Еще одно распространенное изменение - это когда суффиксы "-енко" или "-ин" заменяли на "-ов" или "-енков".

"Так, первоначальную фамилию Науменко трансформировали в Науменков, а Власенко - на Власенков", - добавляет филолог.

Смотрите видео о том, какие признаки русифицированной фамилии:

Третье: замена отдельных букв в фамилии

Кроме того, она указывает, что в фамилии могли просто изменить букву.

"Например, вместо "М" поставить "Н": родные могли иметь фамилию Николаенко, а вы - Николаенко. Или "Х" заменить на "Ф": Хоменко становились Фоменко. Иногда "О" становилось "А": был Олейник, а стал Алейник", - объясняет Острожская.

Четвертое: замена украинских суффиксов на российские

Четвертый и не последний признак - это когда из фамилии забирали окончания, а украинские суффиксы заменяли на российские, такие как "Ов", "Ин" и "Ой".

"Дмитрий Донцов, например, должен был бы иметь фамилию Донец, Ада Роговцева - быть Адой Роговец, Иван Лозовягин - остаться Лозовягой, а Александр Пономарев - Александром Пономарив", - заключает блогерша.

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Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.

На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

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