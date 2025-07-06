Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в Кремле

Звательный падеж - одна из черт украинского языка, которую советская власть сознательно пыталась уничтожить для унификации с русским, указывает филолог.

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Что не так с звательным падежом - разница между украинским и русским / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В каких языках есть звательный падеж

Чем уникален украинский язык

Почему запрещали звательный падеж

Украинский язык богат особенностями, которые отличают его от русского - и именно эти уникальные языковые черты стали целью для советской русификации. Одной из таких черт является звательный падеж, который большевики пытались искоренить еще в 1930-х годах. Об этом сообщает филолог Алина Острожская в видео в Tik-Tok.

Главред выяснил, почему в СССР запретили звательный падеж.

видео дня

В каких языках есть звательный падеж

Звательный падеж является важной грамматической категорией, которую активно используют во многих языках мира. Как объясняет филолог и блогер Алина Острожская, "он есть в польском, чешском, сербском и болгарском языках. А еще в румынском, шотландском, арабском и даже корейском".

В то же время в русском языке звательный падеж отсутствует - вместо него используют именительный.

Почему большевики запретили звательный падеж

Филолог отмечает, что в 1933 году большевики умышленно ограничили использование звательного падежа.

"Большевикам так не понравился наш крамольный падеж, что в 1933 году они существенно ограничили его употребление", - указывает филолог.

Смотрите видео о том, чем украинский язык отличается от русского:

@alina.ostrozka Галина Пагутяк: "Ничто так не свидетельствует о языковой неграмотности как игнорирование звательного падежа, который присутствует в нашем языке от веков..." Борис Антоненко-Давидович: "Украинская классика, фольклор и живая народная речь пристально придерживаются форм звательного падежа: "Иди, Петр, к той, которую искренне любишь (И.Котляревский); "Казак, сокол, возьми же меня с собой на Вкраїну далеку" (народная песня). Из этого можно сделать вывод, что и нам не следует избегать без всяких на то оснований этой особенности нашего языка" Александр Пономарив: "Звательный падеж у нас (не так, как у чехов и поляков!) долгое время находился в положении Золушки: его называли звательной формой, позволяли при обращении вместо него употреблять существительные в форме падежа именительного падежа. Но все борцы за культуру родного языка всегда отстаивали законные права этой грамматической категории, вытеснение которой повлекло бы за собой исчезновение еще одной оригинальной, сохранившейся в веках черты. Игнорирование звательного падежа является свидетельством неуважения к родному языку, признаком неприхотливости к своей и чужой речи" #мовамаєзначення #кличнийвідмінок #українськамова #нмт #репетитор ♬ оригинальный звук - alina.ostrozka

Целью было не только упростить языковые конструкции, а сделать систему украинских падежей более похожей на русскую.

"Конечно, это делали для того, чтобы система падежей украинского языка и русского стала одинаковой", - делает вывод Алина Острожская.

Когда запретили букву Ґ - когда вернули букву ґ

По словам Острожской, звательный - не единственная языковая особенность, которая раздражала советскую власть.

"Да что там звательный падеж? Они боялись буквы "ґ", поскольку она напоминала им виселицу", - добавляет она.

Когда вернули звательный падеж

Несмотря на то, что звательный падеж вернулся в правописание уже в 1990-х годах, в бытовой речи украинцы и дальше часто его избегают. Алина Острожская приводит примеры: "Чаще слышим "любий друг" вместо "любий друг", "рідний край" вместо "рідний краю", "мама" и "мама" вместо "мамо" и "мамочка"".

Чем украинский язык отличается от русского

Филолог отмечает, что звательный падеж - это не только грамматическая категория, а часть языковой традиции и национального кода украинцев.

"Помните, что это не просто грамматическая категория. Это уникальная часть нашей национальной идентичности, языковой традиции и истории", - призывает Острожская.

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Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.

На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

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