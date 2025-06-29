Секрет раскрыт - для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремне

В советской армии солдаты превращали обычную бляху на ремне в универсальный инструмент и даже оружие, блогер из рассказал, как и зачем это делали.

https://glavred.info/life/sekret-raskryt-dlya-chego-soldaty-v-sssr-zatachivali-blyahi-na-remne-10677200.html Ссылка скопирована

Для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремне - лайфхак из СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Зачем солдаты в СССР затачивали уголок жести

Для чего советские солдаты точили уголок бляхи ремня

В советской армии поясной ремень с жестью был не просто элементом формы, а настоящим многофункциональным инструментом. О малоизвестных и неофициальных способах его использования рассказал автор YouTube-канала "Историк".

Главред выяснил, зачем красноармейцы точили бляху ремня.

видео дня

"Те, кто имел отношение к советской армии, прекрасно помнят важный атрибут солдатской военной формы одежды - поясной ремень с бляхой, которую некоторые сообразительные солдаты затачивали в одном из углов", - отмечает блогер.

Из чего состоял советский ремень

Изначально ремень использовался согласно уставу: поверх бушлата, шинели или кителя. К нему крепились фляги, гранаты, штык-нож, лопатка, подсумки и другие элементы снаряжения. А чтобы пояс не спадал под весом экипировки, его поддерживали плечевые лямки.

"В полевых условиях на него крепились сумки для гранат, подсумки для автоматных и пулеметных магазинов, фляга, штык-нож, малая саперная лопатка..." - уточняет автор.

Когда появились бляхи на ремне

Эти ремни появились еще в 1938 году. В 1969 году их оснастили бляхами защитного цвета. Золотистые латунные варианты нуждались в постоянном уходе - их ежедневно натирали пастой Гои до блеска.

"Латунные бляхи нужно было ежедневно начищать до блеска... Если же бляха была не начищена, то солдат получал наряд на работы", - вспоминает историк.

Почему солдаты затачивали жести

Но именно "заточенные" жести стали своеобразным феноменом армейского быта. По словам автора, солдаты превращали их в импровизированный нож.

"Некоторые военнослужащие, которые отслужили половину срока службы, затачивали один из углов жести, в результате чего она превращалась в небольшой хозяйственный нож", - рассказывает он.

Смотрите видео о том, зачем солдаты в СССР затачивали бляхи на ремне:

Такой нож помогал открывать консервы, резать подшивку подкомерника или даже служил для самообороны.

"Кроме этого, такая бляха с ремнем могла использоваться и как оружие для самообороны", - добавляет автор канала.

Как затачивали бляхи

Самое интересное, что для этого не нужно было даже инструментов - достаточно было бордюра или куска кирпича.

"Так как латунь - это достаточно мягкий металл, то для того, чтобы заточить жесть, не нужен был даже напильник. Она легко затачивалась о бордюр или кирпич", - объясняет блогер.

Как ремень выдавал "деда"

В советской армии ремень с жестью также имел неформальное значение. По тому, как он носился, можно было определить и срок службы, и место в армейской иерархии.

"В зависимости от того, как носился ремень с бляхой, можно было определить, сколько времени отслужил военнослужащий и к какой группе неформальной иерархии он принадлежит", - говорит автор.

Вам также может быть интересно:

Что известно о YouTube-канале "Историк"? YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 600 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред