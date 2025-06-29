Секрет раскрыт - для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремне

О чем идет речь в материале:
- Зачем солдаты в СССР затачивали уголок жести
- Для чего советские солдаты точили уголок бляхи ремня
В советской армии поясной ремень с жестью был не просто элементом формы, а настоящим многофункциональным инструментом. О малоизвестных и неофициальных способах его использования рассказал автор YouTube-канала "Историк".
Главред выяснил, зачем красноармейцы точили бляху ремня.
"Те, кто имел отношение к советской армии, прекрасно помнят важный атрибут солдатской военной формы одежды - поясной ремень с бляхой, которую некоторые сообразительные солдаты затачивали в одном из углов", - отмечает блогер.
Из чего состоял советский ремень
Изначально ремень использовался согласно уставу: поверх бушлата, шинели или кителя. К нему крепились фляги, гранаты, штык-нож, лопатка, подсумки и другие элементы снаряжения. А чтобы пояс не спадал под весом экипировки, его поддерживали плечевые лямки.
"В полевых условиях на него крепились сумки для гранат, подсумки для автоматных и пулеметных магазинов, фляга, штык-нож, малая саперная лопатка..." - уточняет автор.
Когда появились бляхи на ремне
Эти ремни появились еще в 1938 году. В 1969 году их оснастили бляхами защитного цвета. Золотистые латунные варианты нуждались в постоянном уходе - их ежедневно натирали пастой Гои до блеска.
"Латунные бляхи нужно было ежедневно начищать до блеска... Если же бляха была не начищена, то солдат получал наряд на работы", - вспоминает историк.
Почему солдаты затачивали жести
Но именно "заточенные" жести стали своеобразным феноменом армейского быта. По словам автора, солдаты превращали их в импровизированный нож.
"Некоторые военнослужащие, которые отслужили половину срока службы, затачивали один из углов жести, в результате чего она превращалась в небольшой хозяйственный нож", - рассказывает он.
Смотрите видео о том, зачем солдаты в СССР затачивали бляхи на ремне:
Такой нож помогал открывать консервы, резать подшивку подкомерника или даже служил для самообороны.
"Кроме этого, такая бляха с ремнем могла использоваться и как оружие для самообороны", - добавляет автор канала.
Как затачивали бляхи
Самое интересное, что для этого не нужно было даже инструментов - достаточно было бордюра или куска кирпича.
"Так как латунь - это достаточно мягкий металл, то для того, чтобы заточить жесть, не нужен был даже напильник. Она легко затачивалась о бордюр или кирпич", - объясняет блогер.
Как ремень выдавал "деда"
В советской армии ремень с жестью также имел неформальное значение. По тому, как он носился, можно было определить и срок службы, и место в армейской иерархии.
"В зависимости от того, как носился ремень с бляхой, можно было определить, сколько времени отслужил военнослужащий и к какой группе неформальной иерархии он принадлежит", - говорит автор.
Вам также может быть интересно:
- Кто придумал фразу "Слава Украине!" - правда, которую скрывали веками
- Первый король Украины - не Даниил Галицкий: историк раскрыл малоизвестный факт
- Национальный гимн России оказался краденым - раскрыта масштабная афера
Что известно о YouTube-канале "Историк"?
YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 600 подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред