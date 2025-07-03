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"Сейчас таких нет": историк раскрыл, как называли женщин во времена Киевской Руси

Юрий Берендий
3 июля 2025, 05:37
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Во времена Руси женщины носили уникальные династические имена, которые сейчас почти забыты, но несут в себе глубокую историческую и культурную ценность.
'Сейчас таких нет': историк раскрыл, как называли женщин во времена Киевской Руси
Забытые женские имена - как называли женщин во времена Киевской Руси / Фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Какие были ранее славянские женские имена
  • Какие есть забытые украинские женские имена
  • Что известно о редких украинских женских именах

Во времена Киевской Руси женщины носили имена, которые сегодня звучат как из эпохи мифов - красивые, сильные, династические. Об этом в видео на YouTube рассказал новоназначенный глава Института национальной памяти Украины, профессиональный историк Александр Алферов, подчеркнув, что эти имена не только исторически ценны, но и глубоко символичны для нашей культуры.

Главред выяснил, какие есть старые украинские имена женские.

видео дня

Как называли женщин во времена Киевской Руси

"А какие имена были у наших княгинь времен Руси? Друзья, это очень красивые и редкие имена, которых мы сейчас и не услышим", - отмечает Алферов.

Он объясняет, что каждая княгиня в Киевской Руси имела два имени: династическое (семейное) и христианское (полученное во время крещения). Это явление было типичным для княжеских семей.

"Например, как Владимир Великий имел Владимир имя династическое, а христильное - Василий. Ярослав Мудрый - Георгий христильное, а династическое - Ярослав", - объясняет историк.

Смотрите видео о том, какие женские имена были в Украине в древности:

Алферов приводит перечень уникальных женских династических имен княгинь, которые упоминаются в древнерусских летописях. Среди них: Верхуслава, Вышеслава, Городислава, Геремислава, Добронига, Дубровка, Кунегунда, Звенислава, Ингеборг, Предслава, Переслава, Рогнита, Ростислава, Святослава, Примислава, Прибыслава, Малфридь, Ольга.

"И это красиво", - заключает Алферов, акцентируя на культурной и эстетической ценности имен предков.

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О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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