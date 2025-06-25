Забытые, но не утраченные: украинские женские и мужские имена с глубоким смыслом

Украина имеет богатую историю имен, многие из которых сейчас почти не используются.

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20+ уникальных украинских имен, которые почти забыли / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как раньше называли женщин в Украине

Какие есть древние мужские имена

Какие есть украинские имена, о которых уже забыли

Среди множества современных имен, которые сейчас на слуху в Украине, постепенно забываются уникальные, колоритные, глубоко традиционные имена, которые когда-то были распространены в селах и городах, передавались из поколения в поколение и отражали глубину украинской культуры. Речь идет как о женских, так и о мужских именах, которые сейчас встречаются крайне редко или совсем исчезли из употребления.

Забытые женские имена

Многие древние украинские женские имена имеют чрезвычайную мелодичность и глубокую символику, свидетельствует видео в TikTok-канале "sidorenko91".

видео дня

Текля - библейское происхождение, имя святой мученицы. Также это дышит античностью и гармонией. Его корни тянутся к Византии, а в Украину оно пришло в польском варианте - Фекла. В переводе означает "совершенная", "совершенная". Это имя несет в себе спокойствие, силу духа и благородство.

Фразина - вероятно, славянского происхождения, возможно, вариант имени Феодосия.

Харитина - имя греческого происхождения, означает "благодатная", изящная и привлекательная, как дыхание весеннего ветра. Это женская форма имени Харитон, а в греческой мифологии Хариты были богинями красоты, грации и очарования. Имя для настоящей эстетки - нежной и уверенной в себе.

Маина - редкое имя, связанное с маем или весенним плодородием. Редкое, как драгоценный камень, оно несет в себе светлую энергию пробуждения, юности и новых начал.

Мартка - ласкательная форма имени Марта.

Афия - вариант редкого имени греческого или восточного происхождения.

Фросина - переводится "владычица", "госпожа". Фросина - народный вариант христианского имени Ефросиния.

Лукина - "та, что несет свет". Этот вариант возник из римских имен Лукий, Луций или Луция, и звучит, как эхо луча солнца, пробивающегося сквозь облака. Лукина - имя для тех, кто освещает жизнь других.

Тереса - сильная, решительная, целеустремленная. Ее имя означает "та, что охотится, стремится", и в нем звучит жажда действия и вера в собственные силы. Известная форма - Тереза, популярного в религиозной среде.

Орислава - славянское имя, означает "та, что прославляет".

Юстина - с латыни "справедливая" От мужского имени Юстин, она несет в себе непоколебимость принципов, честность и силу убеждений. Можно ласково называть Устя или Устина - и каждый вариант по-своему нежный и трогательный.

Минодора - редкое имя, в переводе - "подарок Луны". Оно пришло из греческого языка и сохранило свою таинственную поэтику. Минодора - это ночной цветок, в котором живет магия грез.

Ясения - ассоциируется с ясностью, светом, или же деревом ясень.

Эти имена звучат как из уст прабабушек, из фольклора или страниц украинских классиков. Они несут ощущение аутентичности, искренности и древности.

Видео с забытыми, но красивыми женскими именами:

Забытые мужские имена

Среди мужских также есть настоящие сокровища, которые редко встретишь у новорожденных.

Сила - имя с выразительным значением, указывающее на мужество и могущество.

Соловей - редкое символическое имя, связанное с образом певчей птицы. Оно означает "красноречивый" и раньше предоставлялось людям, которые обладали даром слова, например, волхвам, музыкантам, певцам

Фрол - сокращение от Флорентий или Флор. Имя Фрол имеет глубокие и поэтические корни. Оно происходит от латинского слова flos, что означает "цветок". Через греческую форму и староцерковнославянское посредничество оно дошло до нас в виде знакомого имени Флор, от которого и происходит Фрол. Таким образом, Фрол - это "цветущий", "расцветающий", или просто - "цветок".

Конон - греческое имя, популярное среди казаков.

Калина - хотя сейчас воспринимается как женское имя или название растения, раньше могло употребляться и для парней в виде символического имени. Мужской формой этого имени является Каленик (или Калиник).

Дорош - народная форма имени Теодор.

Стах - сокращение от Евстахий, имеет греческое происхождение и означает "устойчивый", "твердо стоящий".

Софрон - с греческого - "благоразумный, умеренный".

Гурий - церковное имя, имело распространение среди крестьян. Имя Гурий имеет древнееврейское происхождение и переводится как "лев" или "львица", что символизирует силу, храбрость и достоинство. Интересно, что имя Гурий также может вызывать ассоциации с мусульманской традицией, где "гурии " - это райские девы, которых упоминают в Коране.

Мина - форма церковного имени Минахем или Мина.

Оксентий - народная форма имени Авксентий.

Канидий - редкое старославянское имя, редкое старославянское имя.

Анастасий - мужская форма имени Анастасия, означает "возрожденный".

Смотрите видео с древними мужскими именами:

Почему эти имена исчезают

Распространение моды на иностранные и популярные имена вытеснило много древних украинских вариантов. Кроме того, некоторые из них воспринимаются как "сельские" или архаичные, что создает предубеждение. Однако именно эти имена несут в себе национальную идентичность, глубину истории и культурную память.

Вернутся ли забытые украинские имена

Сегодня растет интерес к традиционной культуре, и все больше родителей начинают искать нестандартные, но аутентичные имена. Возможно, в будущем мы еще услышим в школах Текль, Гуриив, Орислав или Дорошев. Возрождение старинных украинских имен - это не только дань традиции, но и вклад в сохранение национальных корней.

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TikTok-канал "sidorenko91" Канал "sidorenko91" вTikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, которая увлекается историей и коллекционированием старых фотографий. Этот молодой украиноязычный канал посвящен истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадет ни в один учебник.

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