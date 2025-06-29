В Украине появилась соль, уничтожающая закрутки - хозяек предупредили о нюансе

О чем идет речь в материале:
- Какая соль лучшая для консервации
- Почему портится консервация
- Какой солью можно консервировать
Нынешний сезон домашних закруток для многих украинских хозяек стал настоящим разочарованием. Огурцы теряют хрусткость, капуста не квасится, а банки взрываются одна за другой. Проблема оказалась не в рецептах и не в стерилизации, а в соли. Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".
Главред выяснил, какая соль подходит для квашения капусты.
Какая соль без Е536
"Ну это на самом деле, знаете, шутки шутками, но вот у нас в этом сезоне украинские хозяйки просто жалуются на то, что вся консервация, которую начинают закрывать, взрывается фактически, все летит в мусорку", - говорится в сюжете.
Смотрите видео нутрициолога о соли на прилавках магазинов в Украине:
Проблема заключается в импортной соли, которую сейчас массово продают в супермаркетах. Часто это соль турецкого происхождения с примесями. Основная опасность - добавка Е536, или ферроцианид калия.
"В турецкой соли содержится такая добавка, которая называется фереционит калия. Эта добавка Е536 - это пищевая технологическая добавка, которая входит в класс антислеживателей", - объясняет биохимик Ольга Гуренко.
Антислеживатели помогают соли не сбиваться в комки, но при консервации такая добавка нарушает ферментацию. В результате - вместо квашеной капусты и хрустящих огурцов получается скользкая масса, а банки начинают бродить или даже взрываться.
"Когда хозяйки добавляют турецкую соль в консервацию, как правило, они будут жаловаться на плесень, на скользкость, на то, что огурцы могут терять хрусткость", - предостерегает эксперт.
Какую соль нельзя использовать для закруток
Мы часто радуемся, что соль "хорошо сыплется", не слиплась - и даже не догадываемся, что именно из-за этих свойств наши закрутки испортятся.
"Оказывается, добавлена к соли "ешка"... Для чего оно это додавлено? Для того, чтобы соль не комковалась, не сбивалась. Она может стоять у вас год и два, и три, и ничего, она все сыпется, а мы думаем, боже, какая классная соль", - комментируют украинцы.
Смотрите видео о том, какую соль лучше использовать:
В комментариях к видео люди делятся опытом:
- Не капуста получилась, а какое-то недоразумение.
- Делала три ведра по 20 литров, и все выбросили.
- Для консервации больше всего подходит каменная соль, годами проверено.
- Огурцы пропадают в первую очередь, соль непригодна для огурцов.
- Было: томаты, огурцы срывало, и капуста как вата.
Какую соль выбирать для закруток
Лучший вариант - натуральная каменная или морская соль без всяких добавок, желательно крупного помола. Именно такая соль не мешает естественным процессам брожения и сохраняет вкусовые качества овощей.
"Лучше выбирать соль без примесей, без маркировки Е536, Е535 и Е538. В составе должен быть только натрий хлорид. Оптимально - это каменная соль крупного помола или морская соль без добавок", - советует Ольга Гуренко.
Также не рекомендуется использовать йодированную соль - йод, как и химические примеси, подавляет естественную ферментацию.
Почему на полках почти нет украинской соли
Несмотря на то, что в Украине функционирует собственное месторождение соли на Львовщине, большинство продукции в супермаркетах турецкого происхождения. Причины - логистика, экономика и отсутствие четкой маркировки. Как следствие потребители выбирают красивую упаковку, не читая состав.
"Соль - простая вещь? Нет. Потому что за белой кристаллической массой часто стоит химия, логистика и даже политика", - резюмируется в сюжете.
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок щ 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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