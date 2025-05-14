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Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работает

Юрий Берендий
14 мая 2025, 17:57
283
Чтобы уберечь дом от назойливых мух и насекомых в целом летом, стоит обратить внимание на простое и натуральное средство, которым поделилась Нэнси Бертвистл.
Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работает
Как избавиться от мух и насекомых в доме - бабушкин метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

О чем идет речь в материале:

  • Как легко и быстро избавиться от мух
  • Что отпугивает мух
  • Какое самое эффективное средство от мух

Мухи, заполоняющие дом, особенно летом, могут стать настоящей проблемой. Однако один эксперт поделилась чрезвычайно простым способом, который поможет избавиться от этих назойливых насекомых.

Главред выяснил, какой самый лучший способ остановить мух.

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Какой запах не переносят мухи - как сделать ловушку от мух своими руками

Автор и звезда шоу ITV "Сегодня утром" Нэнси Бертвистл рассказала в Instagram о своем эффективном методе. Все, что вам понадобится, - это картонные лотки для яиц и несколько привычных кухонных вещей.

"Как отпугивать мух. Две яичные чашки, лимоны. Нужно гвоздики, воткнуть их [в лимоны - ред.]", - сказала она, стоя на своей кухне, передает Express.

Нэнси показала, как вставляет гвоздику в каждую половинку лимона.

Смотрите видео о том, какие запахи помогают от мух:

"Насекомые ненавидят запах гвоздики, тогда как нам он нравится. Лимон их не пугает, но мы можем совместить его с гвоздикой - я так и делаю: держу лимон с гвоздикой в кладовке или возле комнатных растений, чтобы отпугивать мух", - добавляет она.

Как сделать так, чтобы не было мух

Оказывается, Нэнси не единственная, кто пользуется этим методом. Цитрусовые часто применяются как естественные репелленты в различных культурах, предположительно из-за своих фитохимических веществ, выделяющих запахи, которые могут отпугивать насекомых.

Впрочем, стоит учитывать, что этот способ не всегда дает гарантированный результат. Например, исследование эффективности лимонного масла и других ароматических веществ в борьбе с пауками показало, что они не влияют на этих существ.

Хотя ученые поставили под сомнение действенность лимонного масла как средства против пауков, в Google насчитывается более миллиона запросов, свидетельствующих об интересе к такому применению. Что касается мух - сторонники метода Нэнси считают его действенным.

Мухи - это не только источник дискомфорта, но и потенциальная угроза, особенно когда они контактируют с продуктами. Например, плодовые мухи могут питаться не только пищей, но и фекалиями или гниющими остатками, распространяя опасные бактерии.

"Им нравится жить, питаться и размножаться в теплых, влажных местах, таких как водостоки, тряпки для уборки, швабры и ведра, мусорные баки, контейнеры или где угодно, где есть спелые, гнилые, разложенные фрукты или пустые бутылки из-под пива и вина, а также пищевые банки. Взрослая самка плодовой мухи может отложить до 2 000 яиц на поверхность всего, что является влажным и гнилым. В течение 30 часов из них вылупляются крошечные личинки, которые начинают питаться гнилой пищей. За два дня они вырастают и готовы к спариванию", - предупреждает Pest UK.

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