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Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Юрий Берендий
11 мая 2025, 13:35
83
Эксперты назвали средство от известкового налета, которое стало прорывом в уборке, ведь эффективно удаляет пятна на унитазе без химии и резких запахов.
Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета
Что уничтожает налет - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем говорится в материале:

  • Как избавиться от известкового налета
  • Что растворяет мочевой камень в унитазе
  • Как удалить застарелый камень в унитазе

Один из натуральных способов уборки получил положительные отзывы благодаря способности растворять известковый налет без резкого запаха химии. Этот метод становится настоящим прорывом в уходе за ванной комнатой - все, что нужно, это немного времени и базовое средство для очистки.

Главред выяснил, что растворяет известковый налет.

Как отмыть унитаз до блеска - как снять известковый налет в унитазе

Эксперты компании Molly Maid, специализирующейся на уборке, объясняют, что применение правильного средства "помогает предотвратить образование и убрать стойкие кольца известкового налета". Без особых усилий можно достичь блеска унитаза уже через несколько часов, передает Express.

Главный ингредиент - не белый уксус, а лимонная кислота. В порошковой или жидкой форме она эффективно справляется с трудными пятнами и пользуется авторитетом среди специалистов по уборке.

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В Molly Maid советуют растворить кислоту в воде и залить полученный раствор в чашу унитаза так, чтобы пятна полностью погрузились в смесь.

"Оставьте кислоту на несколько часов или на ночь, - советует эксперт по уборке, - почистите чашу, чтобы увидеть, как известковый налет исчезает; [и] смойте унитаз, чтобы смыть раствор лимонной кислоты", - советуют специалисты.

Смотрите видео YouTube проекта "Smart Fox"о том, как удалить известковый налет в ванной:

Лимонная кислота эффективно растворяет минеральные отложения, не повреждая поверхность фарфора и не создавая резкого запаха.

Это безопасная для окружающей среды альтернатива агрессивным химическим средствам, идеальная для тех, кто стремится к экологическому уходу за домом.

Процедура чрезвычайно проста, а при правильном применении унитаз становится не только чистым, но и сияющим.

В Molly Maid отмечают, что регулярность уборки это залог успеха. Если вы устали от неэффективных щеток и едких запахов, этот способ может стать отличным решением.

"Туалет следует глубоко чистить по крайней мере раз в неделю, чтобы предотвратить появление пятен и неприятных запахов", - указывает она.

Преимущество метода - доступность, небольшие затраты и легкость в ежедневном использовании.

Все, что нужно это лимонная кислота и немного времени. По словам экспертов, уже за одну ночь даже самые стойкие отложения могут исчезнуть. Если же остатки остаются - стоит повторить процедуру или обратиться к профессиональным клинерам.

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Что известно о YouTube канале "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитрости по уборке. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия, как сделать видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые являются чрезвычайно информативными и простыми в воспроизведении.

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