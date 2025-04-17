Пюре будет пышным, как никогда: что сделать с картофелем перед приготовлением

Чтобы картофельное пюре было идеально воздушным, кулинары советуют перед варкой замачивать картофель в холодной воде, ведь этот шаг улучшает текстуру блюда.

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Как идеально приготовить картофельное пюре - раскрыт главный секрет / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

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Как правильно варить картофель

Как приготовить классическое картофельное пюре

Картофель - чрезвычайно универсальный продукт, который легко превратить в аппетитное блюдо. Его можно варить, запекать, жарить или превращать в пюре, в зависимости от предпочтений. Картофельное пюре - классика, которую готовят быстро, а вкус легко разнообразить сыром, луком, беконом, чесноком, подливкой или сливочным маслом. Но независимо от добавок, важно сначала правильно приготовить картофель, чтобы достичь желаемой рыхлой консистенции.

Главред выяснил, как приготовить картофельное пюре.

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Как правильно сварить картофельное пюре, чтобы было воздушным

Многие считают, что достаточно просто сварить картофель в воде, но кулинары подчеркивают: для идеального результата перед варкой следует замочить очищенный картофель в холодной воде. Этот шаг помогает избавиться от избыточного крахмала, который делает пюре липким или слишком вязким.

Как объясняют специалисты из Potato Goodness, вымачивание картофеля в воде снижает уровень крахмала, что способствует равномерному приготовлению и предотвращает образование клейкой текстуры на поверхности овоща.

"Холодная вода используется потому, что горячая вода вступает в реакцию с крахмалом, активизируя его, что затрудняет его отделение от картофеля. Картофель можно почистить, подготовить и порезать в воде за два дня до варки на пюре. Чтобы удалить еще больше крахмала, рекомендуется быстро промыть картофель после отваривания. Для этого мы рекомендуем использовать горячую воду, тогда как перед приготовлением вы будете использовать холодную", - советуют специалисты, передает Express.

Кулинары советуют перед варкой замачивать нарезанный и очищенный картофель в холодной воде минимум на полчаса, это позволяет сделать пюре более нежным и воздушным. Чем дольше картофель находится в воде, тем лучше будет его текстура.

"Вы замачиваете картофель в ледяной воде перед тем, как сварить. Это устраняет большую часть крахмала, содержащегося в картофеле, в результате чего пюре получается чрезвычайно легким и пушистым.

Специалисты рекомендуют наполнить большую миску холодной водой, добавить несколько кубиков льда и опустить в нее картофель. Оптимальное время замачивания - от 30 минут до часа. После этого картофель следует осторожно вынуть руками или с помощью дуршлага, стараясь не расшевелить осевший на дне осадок крахмала.

"Отварите картофель до готовности, приготовьте пюре по вашему любимому рецепту, и вы заметите, что он получился гораздо более пышным, чем тогда, когда вы готовили его без замачивания", - резюмировали они.

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