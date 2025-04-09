Как легко и быстро почистить яйца: известный шеф-повар поделился своим секретом

Вы узнаете:
- Что делать, чтобы вареные яйца хорошо чистились
- Как быстро очистить вареное яйцо
- Как сварить яйцо, чтобы желток был жидким
Известный шеф-повар поделился собственным способом варки яиц, который, по его словам, обеспечивает легкую очистку каждый раз - и ключ к этому заключается в правильном охлаждении.
Главред выяснил, как быстро почистить яйца.
Какой есть лайфхак, чтобы яйца хорошо чистились - как быстро очистить яичную скорлупу
Чистка яиц после варки часто вызывает трудности, однако Кристофер Кимбалл, основатель America's Test Kitchen и Cook's Country, убеждает, что имеет беспроигрышную технику, которая делает этот процесс простым. В видео, опубликованном в TikTok на странице @177milkstreet, он заявил, что большинство из нас неправильно очищает яйца.
Несмотря на многолетний кулинарный опыт, именно во время поездки во Францию Кристофер узнал совет, который в корне изменил его подход к варке яиц - и с тех пор этот метод стал для него настоящим открытием.
"Все ошибаются, когда чистят вареные яйца. Когда я был в Париже несколько недель назад, мы выяснили, что это имеет очень мало общего со способом приготовления, а имеет полное отношение к тому, как вы их охлаждаете", - сказал он в видео, сообщает Express.
Смотрите видео о том, как легко и быстро почистить яйца:
@177milkstreet The trick to perfectly peelable hard boiled eggs, from Chris Kimball. Работает каждый раз. #milkstreet#eggs#food#cooking#cookingtips#cookinghacks#tips#christips#boiledeggs♬ original sound - Milk Street
Его способ не только позволяет получить идеальный желток с нежной текстурой, но и значительно облегчает очистку яиц от скорлупы. Ключевой момент - варить яйца менее десяти минут, а затем дать им немного остыть.
В демонстрационном видео Кристофер показывает процесс в котором он кладет три яйца в кипящую воду и оставляет их вариться примерно восемь минут и сорок секунд.
Объясняя свой метод, шеф-повар отметил, что яйца варятся в течение восьми минут и сорока секунд - именно столько нужно, чтобы желток оставался немного влажным.
"Итак, хитрость заключается в большой ванне со льдом на три минуты. Внутренняя часть яйца уменьшится, оторвется от скорлупы, и теперь его будет легко чистить", - сказал он.
Он поделился главным секретом идеальной очистки яиц, который предполагает, что после варки их нужно поместить в большую миску со льдом на три минуты. По его словам, каждое яйцо - не 80%, не 90%, а все без исключения - будет легко чиститься.
Как сварить яйца, чтобы легко чистились:
- Вскипятите воду в кастрюле.
- Осторожно опустите яйца в кипящую воду.
- Варите ровно 8 минут и 40 секунд.
- После варки сразу переложите яйца в большую емкость со льдом.
- Охлаждайте их в ледяной воде в течение трех минут.
- Достаньте и легко очистите от скорлупы.
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