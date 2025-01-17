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Как варить яйца чтобы не трескались: неожиданный ответ просто сшибает наповал

Алексей Тесля
17 января 2025, 17:47
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Что нужно делать, чтобы яйца не трескались во время варки - как правильно варить яйца, чтобы они не лопались.
яйца
Что добавить в воду, чтобы яйца не лопнули / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ron Lach, Pexels/Klaus Nielsen

Важно:

  • Как предотвратить растрескивание яиц
  • Как правильно варить яйца

Многие сталкивались с проблемой на кухне – во время варки трескается яичная скорлупа. Чтобы предотвратить трещины при варке яиц, следует заранее выбирать качественные, свежие яйца.

Обратите внимание на дату на упаковке, чтобы удостовериться в свежести и не лишним будет проверить яйцо, опустив его в стакан с водой — если оно утонет, значит, оно свежее. При покупке важно осматривать упаковку на наличие поврежденных яиц, говорится в материале Главреда.

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Правильный способ варки яиц

Опытные кулинары советуют – яйца нужно класть в холодную воду с солью, чтобы предотвратить трещины. Вода должна быть не слишком горячей, чтобы яйца не сильно сталкивались друг с другом. Соль повышает плотность воды, благодаря чему скорлупа сжимается, и белок не вытечет даже при наличии микротрещин.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Как предотвратить растрескивание яиц во время варки

Не стоит забывать о том, что если яйцо достать прямо из холодильника и сразу положить в кипящую воду, разница температур может вызвать трещину. Чтобы яйца не трескались при варке, нужно добавить уксус. Это поможет укрепить скорлупу и предотвратить повреждения.

  • Для этого в воду следует добавить 1 столовую ложку 9%-ного уксуса.

Как варить яйца без трещин

Важно помнить о том, что сначала следует поместить яйца в теплую воду, чтобы они постепенно нагрелись и не столкнулись с резким перепадом температур. Яйца комнатной температуры имеют меньший шанс треснуть по сравнению с теми, что только что вынуты из холодильника.

Как правильно варить яйца: в кипящей воде или нет

Если вы хотите сохранить яйца целыми во время варки, не забывайте соблюдать правильную последовательность: яйца следует класть в кипящую воду. Это позволит точно контролировать процесс варки и состояние желтка и белка. Однако кипение должно быть мягким, с маленькими пузырьками, чтобы избежать повреждений скорлупы.

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Интересные факты о яйцах

Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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