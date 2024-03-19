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Есть большой риск отравления: какую картошку ни за что нельзя есть

Алёна Воронина
19 марта 2024, 12:12
Не всем известно, когда нельзя есть картофель и лучше его выбросить, чтобы избежать опасных последствий.
Картошка
Какую картошку ни за что нельзя есть/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

В процессе длительного и нередко неправильного хранения картофеля на нем появляются ростки. Но не все знают, что употреблять в пищу картофель, который уже пророс, очень опасно. Пророщенные корнеплоды накапливают в себе опасное вещество соланин, которое может привести к серьезному отравлению.

Чтобы понять, можно ли варить картофель, если он пророс, нужно знать несколько правил. Часть из таких корнеплодов придется сразу выбросить, а часть можно употреблять, но с максимальной осторожностью.

Зеленый картофель, который порос, употреблять в пищу категорически запрещено. Такие корнеплоды особенно опасны для здоровья – они могут стать причиной очень тяжелого отравления.

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Также не стоит употреблять в пищу старый, мягкий и сморщенный картофель – такие корнеплоды уже потеряли все свои полезные вещества, поэтому их стоит просто выбрасывать.

Если картофель не зеленый и не очень поросший, и вы всё-таки собираетесь приготовить его, тогда стоит знать, что наибольшее количество опасного вещества соланина содержится в кожуре и в так называемых "глазках", откуда растут ростки. Поэтому при очистке картофеля следует срезать толстый слой кожуры и обязательно срезать все "глазки". После этого картофель хорошо помыть и только тогда готовить.

Также есть ряд продуктов, которые могут помочь нейтрализовать соланин в блюде из картофеля. Среди таких продуктов – капуста, чеснок, свекла, сметана. Кроме этого, нейтрализовать такое вещество помогут специи и зелень.

Когда правильно высаживать картофель

Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

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