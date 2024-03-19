Запад сделает РФ предложение в обмен на остановку войны – победительница "Битвы экстрасенсов"

Запад может сделать стране-агрессору России предложение ослабить санкции в обмен на то, чтобы РФ закончила войну против Украины. Такое предсказание сделала победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова, о чем она сказала на своем ютуб-канале.
По ее словам, Украина может в ближайшее время прекратить атаковать Россию, но на страну-агрессора обрушатся другие несчастья. Пасынкова отмечает, что то, с чем в дальнейшем столкнется РФ, будет "результатом ужасных совпадений или форс-мажоров".
Она отметила, что Запад может предложить России ослабление санкций в обмен на окончание войны.
"Мировое сообщество в ближайшие 3 месяца будет предлагать фашистам какие-то плюшки, поддержку экономики и защиту только для того, чтобы они ушли с нашей земли и остановили войну. Справедливо ли это после такого количества крови? Нет, но посмотрите, оно так и будет", – сказала таролог.
Кто такая Яна Пасынкова
Яна Пасынкова - таролог, победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов. Часто делает разбор вопросов на Таро, которые волнуют каждого украинца. Имеет собственный канал на YouTube.
Ранее астролог назвала год, когда закончится война в Украине. Однако у такого завершения войны "будут свои плюсы и минусы", предупредила астролог Полина Павлова.
Также ранее астролог и таролог Стелла рассказала, что случится в Украине, когда война срочно будет завершена. Она сказала, когда, как и чем закончится война в Украине.
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