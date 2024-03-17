"Бомбы на голову лететь уже не будут": что случится в Украине, когда война срочно будет завершена - прогноз

Когда и как закончится война в Украине рассказала астролог и таролог Стелла.

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Когда и чем закончится война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот с видео

Начало 2024 года в Украине будет очень напряженным и непростым. Как рассказала таролог Стелла, война будет завершаться в Украине, а конец этого года будет достаточно спокойным.

"2024 год для Украины переломный. Будет безвозвратное изменение. Произойдет что-то такое, что будет окончание. Горячая стадия войны может идти до мая 2024 года. Начало года очень кровопролитное. Кровопролитие и на поле боя, и информационно. Накал очень ужасный. До мая 2024 года будет много угроз и ультиматумов. Где-то мы будем лететь в пропасть, а где-то взлетать. Обострение до мая 2024 будет везде. Карта "5 Мечей" это показывает", - говорит таролог, передает Главред.

По словам таролога, конец мая и начало июля будет период лихорадки и напряжения для Украины.

Кто такая таролог Стелла Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

"Эта середина года приведет к трансформации. В начале июля будем иметь результат по границам именно 2 областей. Будет изменение территории. Бои продлятся до лета и приведут к изменению границ. Будет движение на двух направлениях. Я уже говорила, что первыми будут освобождаться Херсонская и Запорожская области. На этих направлениях будет движение. Будут хорошие новости. Летом будут изменения относительно наших земель. Середина года будет очень сильная трансформация", - добавила она.

Также таролог рассказала, каким будет конец 2024 года для Украины.

"Конец 2024 года. Выпадают положительные карты. Придет время расплаты по всем счетам. Будут качество подписания бумаг, судебных процессов. Конец года будет момент переговоров. Не будут лететь бомбы на голову. Будет какое-то объявление постановления или приговора", - добавила она.

Когда закончится война в Украине

"Война в 2024 году не закончится, но именно в середине этого года она будет другой. В конце года буду договариваться. Стрелять и бомбить прекратят на конец 2024 года. Будут долгосрочные договоренности, которые будут переходить на 2025 год. Но, подписания мирного соглашения в 2024 году не будет", - прогнозирует таролог.

Что ждет Украину в 2025 году

"В 2025 году будет умеренная ситуация. Будет слаживание вопроса. Все внимание будет к руководству. В 2025 году будет речь о земле. Карты показывают о 3 землях. Это может быть речь о Донецкой и Луганской области и Крым. Возможно в 2025 году или подписания договора, или может быть какой-то союз. В 2025 году я не вижу обстрелов, кровопролития и потерь, но будут идти дебаты", - говорит таролог.

Переговоры Украины с Россией

"До конца 2024 года возможно сядут за стол переговоров. 100% война в 1 день не закончится. Победа будет затянута. Нам нужно еще немного потерпеть. Победа будет не одна, но до конца года стихнет война. В 2025 году будет тяжело. Когда освободится Херсонская и Запорожская области будут переговоры. Конец 2025 года будет очень спокойный", - сказала таролог.

Смотрите видео прогноз таролога Стеллы про завершение войны в Украине:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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