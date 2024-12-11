Как варить яйца всмятку: секрет приготовления, о котором мало кто знает

Варка яиц - легкое дело, но требует определенных знаний.

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Как варить яйца всмятку / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как понять, что яйцо сварено всмятку

Сколько времени нужно варить яйца

Яйца, пожалуй, есть в каждом холодильнике. Многие любят готовить их на завтрак, добавлять в салаты или ароматный бульон. Однако, чтобы правильно их сварить, нужно знать об определенных нюансах.

Главред решил разобраться, сколько нужно варить яйца после закипания.

Как долго нужно варить яйца всмятку

Украинский повар Евгений Клопотенко поделился собственным способом приготовления яиц.

Вот что нужно сделать: сложите необходимое количество яиц в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы её уровень был выше примерно на 3 см. Используйте именно холодную воду, потому что если зальете горячей, яйца могут потрескаться от быстрого перепада температур.

Включите плиту и доведите до кипения на самом большом огне. Как только вода закипит, выключите плиту и накройте кастрюлю крышкой, яйца будут готовиться благодаря кипятку.

В зависимости от того, сколько яйца будут находиться в воде, вы получите ту или иную степень:

Если хотите получить жидкие яйца, или сваренные всмятку, держите их в воде 4 минуты.

Для нежных желтков с бархатистой текстурой держите яйца в воде 6 минут.

Когда хотите получить более плотный, но бархатистый желток, влажный и более светлого цвета, держите яйца в воде 8 минут.

Если хотите сварить яйца вкрутую, держите их в воде 11-12 минут.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Нужно ли солить воду, когда варишь яйца

Солить воду во время приготовления яиц - нужно. Именно благодаря соли они будут оставаться целыми и хорошо очищаться.

Как варить яйца - видео:

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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