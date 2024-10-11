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Как правильно варить гречку: роковая ошибка испортит все блюдо

Алексей Тесля
11 октября 2024, 13:08
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Нужно ли мешать гречку во время варки - как приготовить гречку, чтобы она была полезной.
гречка
Как варить гречку с крышкой или без / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Mikhail Nilov, Pexels/Eva Bronzini

Гречка является одним из наиболее любимых блюд на столах во многих домах по всему миру. Ведь это не только вкусная крупа, но и удивительно полезный гарнир, который содержит множество питательных элементов.

Вместе с тем у многих возникают вопросы по поводу порядка приготовления гречки в домашних условиях. Опытные кулинары говорят о том, что при соблюдении простых и четких правил, любой сможет приготовить вкусное и полезное блюдо из гречки.

Как варить гречку в пакетиках

Порядок действий:

  • Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения (из расчета 750 мл на один пакетик крупы);
  • Аккуратно поместите пакетик с гречкой в кипящую воду (можно подсолить воду по вкусу);
  • Пакетик с гречкой необходимо варить на слабом огне под закрытой крышкой;
  • Время варки около 15 минут, после чего пакетик столовым прибором достаньте из воды и охладите.

Сколько нужно воды на стакан гречки

Для быстрого приготовления гречки обычно берут воду из расчета: 2 стакана жидкости на 1 стакан крупы. Тогда в результате получается гречка правильно проваренная и рассыпчатая. Такой расчет рассчитан на то, что гречку будут варить не более двадцати минут (иначе вся вода выпарится и гречка просто подгорит).

Нужно ли мешать гречку во время варки

У каждой хозяйки наверняка есть свой рецепт, как приготовить вкусную гречку. При этом некоторые настаивают на том, что крупу в ходе приготовления необходимо помешивать. Однако большинство кулинаров сходятся во мнении о том, что в ходе варки перемешивать гречку совсем не нужно.

Интересные факты о гречке

Гречка — ценный источник белка. В ней содержится 18 незаменимых аминокислот, а белок близок по составу к сбалансированным белкам куриных яиц и сухого молока.

Гречка содержит три из восьми необходимых организму аминокислот(треонин, лизин, триптофан), благодаря чему является незаменимым продуктом для людей, которые не едят мясо. Кроме того, гречка усваивается гораздо лучше мясных продуктов.

Гречка выводит из организма вредный холестерин и токсины. Ее стоит употреблять пожилым людям и тем, кто страдает анемией.

Употребление гречневой каши улучшает психоэмоциональное состояние и работу головного мозга.

Гречка спасает от бессонницы. Если вы плохо спите - наполните гречишной шелухой подушку.

В Индии и Китае считается, что с помощью гречки можно воздействовать на биологические точки в организме, поэтому для профилактики различных заболеваний советуют ходить по коврику, на котором рассыпана гречка.

Гречка является частью национальной кухни Японии. Там из гречки производят гречневую лапшу "соба", которая пользуется популярностью.

Как варить гречку под крышкой или без

Рецепт приготовления гречки в кастрюле под крышкой помогает получить удивительно рассыпчатую крупу. Однако при варке не нужно помешивать крупу. Достаточно лишь накрыть кастрюлю с гречкой крышкой и варить на медленном огне. По окончании срока приготовления оставьте кашу на несколько минут "потомиться" под крышкой.

Нужно ли промывать гречку перед варкой

Многие наверно еще с детства помнят о том, что родители зачастую промывали перед приготовлением различные крупы и даже макаронные изделия. Однако делать это сегодня совсем не обязательно. Конечно, в случае обнаружения посторонних частиц, гречку желательно промыть, однако в большинстве гречка на прилавках продается уже готовая к приготовлению.

Когда в гречку добавлять масло

Издавна известна старинная присказка о том, что маслом кашу не испортишь. Однако добавлять в гречку сливочное масло стоит по вкусу и делать это необходимо уже после приготовления. С другой стороны, добавлять оливковое масло в гречку нужно в середине процесса приготовления.

Смотрите видео - необычные бутерброды и невареная гречка:

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