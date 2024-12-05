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Нужно ли мыть куриные яйца перед хранением: для многих это станет неожиданностью

Сергей Кущ
5 декабря 2024, 14:11
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Главред разобрался, как правильно обращаться с яйцом, чтобы оно оставалось свежим и безопасным.
Нужно ли мыть куриные яйца перед хранением
Нужно ли мыть куриные яйца перед хранением / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему не нужно мыть яйца перед хранением
  • Как правильно хранить яйца

Многих хозяек интересует, почему при хранении не следует мыть куриные яйца и можно ли это делать вообще. Особенно это важно для тех, кто запасается яйцами впрок.

Главред разобрался, как правильно обращаться с этим продуктом, чтобы он оставался свежим и безопасным.

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Почему не стоит мыть яйца перед хранением?

Куриные яйца покрыты тонким защитным слоем, который предотвращает проникновение бактерий, включая такие опасные, как сальмонелла. Если вы решите их мыть, этот слой может разрушиться, а микроорганизмам будет легче попасть внутрь яйца.

Если внешний вид скорлупы вызывает у вас беспокойство, лучше не мыть яйца, а сложить их в специальный лоток, чтобы они не соприкасались с другими продуктами. Это поможет сохранить их свежесть и минимизировать риск заражения.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Можно ли хранить мытые яйца?

Ответ на этот вопрос — да, но с оговорками. Мытые яйца теряют свой природный защитный слой, поэтому их срок хранения существенно сокращается. Если вы все же решили помыть яйца, их нужно использовать в течение нескольких дней и обязательно хранить в холодильнике.

Как хранить яйца правильно?

Чтобы яйца хранились дольше и сохраняли свои полезные свойства, соблюдайте несколько простых правил:

  1. Не мойте их перед хранением — защитная оболочка продлевает срок годности продукта.
  2. Храните яйца острым концом вниз — это сохраняет желток в центре, что предотвращает его быстрое повреждение.
  3. Используйте лотки для яиц — это предотвратит их контакт с другими продуктами в холодильнике.
  4. Оптимальная температура — храните яйца при температуре от 0 до +4 °C.

Если вы хотите использовать мытые яйца, лучше планировать их употребление в пищу в ближайшие дни, чтобы избежать порчи.

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Интересные факты о яйцах

Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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