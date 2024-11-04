Проще некуда: как проверить свежесть куриных яиц, не разбивая скорлупу

В этом вам поможет простейший тест.

https://glavred.info/lifehack/proshche-nekuda-kak-proverit-svezhest-kurinyh-yaic-ne-razbivaya-skorlupu-10611017.html Ссылка скопирована

Как проверить свежесть куриных яиц, не разбивая скорлупу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Определить, свежие ли яйца, можно с помощью простого теста, не разбивая скорлупу. Для этого вам понадобится только емкость с водой и яйца.

Главред расскажет, как узнать, испортились ли яйца, и можно ли их использовать для готовки.

Тест с водой: Как проверить свежесть яиц

Положите яйцо в стакан с водой и внимательно следите за его положением, пишет портал на Пенсии. Вот что нужно учитывать при оценке:

видео дня

Свежее яйцо – если яйцо лежит на дне горизонтально, то оно свежее и готово к употреблению.

– если яйцо лежит на дне горизонтально, то оно свежее и готово к употреблению. Семидневное яйцо – если яйцо слегка поднимается и располагается под углом, это значит, что ему около недели. Такое яйцо тоже можно употреблять, но его качество чуть ниже.

– если яйцо слегка поднимается и располагается под углом, это значит, что ему около недели. Такое яйцо тоже можно употреблять, но его качество чуть ниже. Яйцо старше трех недель – если яйцо всплывает вверх и остается у поверхности воды, это свидетельствует о том, что оно уже не первой свежести. Воздушная камера внутри яйца увеличилась настолько, что заставляет его плавать. Подобное яйцо лучше использовать с осторожностью или вовсе отказаться от его употребления.

Срок хранения яиц инфографика / Главред

Что делать, если яйцо болтается внутри?

Если вы чувствуете "хлюпающие" звуки при потряхивании яйца, это указывает на утрату его свежести. С течением времени белок и желток яйца начинают разжижаться, и внутри образуется больше воздушного пространства. Это не всегда говорит о том, что яйцо испорчено, но употреблять его в сыром виде не рекомендуется. Для выпечки или термической обработки такое яйцо все же может подойти.

Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Какой срок годности у яиц?

Средний срок годности яиц при хранении в холодильнике – около 3-4 недель. Однако это зависит от условий хранения. Чтобы яйца дольше оставались свежими, рекомендуется хранить их при температуре не выше +5 °C. Помните, что даже если яйцо прошло тест на свежесть, его качество может ухудшаться со временем, поэтому лучше всего использовать яйца по мере их приобретения.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред