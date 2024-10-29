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Будут свежие месяцами: 2 самых лучших способа, как хранить яйца долго

Алёна Воронина
29 октября 2024, 18:49обновлено 29 октября, 19:45
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Несколько простых способов помогут хранить яйца длительное время, и в определенных случаях этот продукт долго будет оставаться свежим даже без холодильника.

Яйца
Как хранить яйца долго/ коллаж: Главред, фото: скрин

О чем вы узнаете:

  • Как можно хранить яйца дольше
  • Как можно хранить яйца больше месяца без холодильника
  • Как правильно заморозить яйца

Яйца - это чрезвычайно полезный продукт, который содержит в себе много питательных веществ. Часто бывает такое, что при покупке продуктов хочется приобрести яиц с запасом, чтобы в случае необходимости не пришлось еще раз бежать в магазин, чтобы их докупить. Но в таком случае нелишним будет знать несколько простых способов, как хранить яйца долго.

Если знать, как правильно хранить яйца дома, и придерживаться простых правил, то удастся удерживать этот продукт свежим на протяжении длительного времени.

Срок хранения яиц

Срок, в течение которого можно хранить яйца, варьируется в зависимости от того, в каких условиях и в каком виде этот продукт находится. В целом следует придерживаться таких временных промежутков:

  • сырые яйца можно хранить примерно 25 дней
  • мытые сырые яйца - 2 недели в холодильнике
  • сваренные вкрутую при хранении в холодильнике - 10 дней
  • сваренные вкрутую при хранении без холодильника - 2-3 дня.
Срок хранения яиц инфографика
Срок хранения яиц/ Инфографика: Главред

Как можно дольше сохранить яйца

1. Хранение яиц с помощью соли

Нередко может возникать вопрос, можно ли хранить яйца больше месяца. Автор YouTube-канала "Кухня з кишены і справи домашні" рассказала, каким способом она хранит яйца даже больше месяца без холодильника.

"Если у вас есть много яиц и вам нужно сохранить их свежими на длительное время, а у вас нет холодильника, то что нужно делать? Нужно взять какую-то емкость, насыпать на дно соли, выложить на дно яйца таким образом, чтобы между ними было расстояние. Далее засыпать их солью, чтобы она полностью их покрыла", - рассказала хозяйка.

После того, как первый слой из яиц и соли уже выложен, нужно сверху положить еще несколько слоев яиц, так же щедро пересыпая их солью. Далее емкость нужно накрыть и вынести на холодное место.

"Если у вас балкон холодный, возьмите эту кастрюлю, поставьте ее в большую емкость, в свободном пространстве между стенками этих емкостей нужно положить ткань или пенопласт. И яйца так будут храниться месяц и более", - отметила автор видео.

Смотрите видео о том, как хранить яйца в соли:

Что известно о YouTube-канале "Кухня з кишені & Справи домашні"?

YouTube-канал "Кухня з кишені & Справи домашні" создала украинка Любовь Федюкевич, которая в своих видео рассказывает о кулинарии, а также дает советы по разным домашним делам.

На канал подписалось 83,8 тыс. пользователей

2. Замораживание яиц

Чтобы сохранить яйца на долгий срок, можно воспользоваться таким необычным способом, как замораживание. О таком способе рассказала автор YouTube-канала "Inna Kovalenko Моє життя".

Нужно взять яйца, помыть их, сложить в целлофановый пакет и положить в морозильную камеру. Во время замораживания они потрескаются, потому что внутреннее содержимое будет расширяться - это не страшно, так и должно быть, говорит автор видео.

"Замороженные яйца можно вынимать, очищать и использовать для жарки, в тесто. Или я еще делаю так. Чищу яйца, не жду, пока они оттают, а сразу замороженными режу на 4 части кружочками, сразу кладу на сковородку с маслом и жарю. Они разбухают и делаются толще, но при этом не выглядят, как жареное яйцо, а выглядят, как пирожное", - рассказала автор.

Смотрите видео о том, как заморозить яйца:

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