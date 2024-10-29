Как сказать на украинском "перочинний ніж": мало кто знает правильный ответ

На самом деле в украинском языке нельзя использовать такое выражение, ведь это калька с русского.

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Как сказать на украинском "перочинний ніж"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

О чем вы узнаете:

Почему неправильно говорить "перочинний ніж" в украинском языке

Как на украинском сказать "перочинний ніж"

Откуда появилось такое название

Многие украинцы хотя бы раз слышали выражение "перочинний ніж" - такое словосочетание могло встречаться нам в разговоре с друзьями или знакомыми. Однако не все догадываются, что такого выражения в украинском языке следует избегать, ведь оно неправильное.

Такое словосочетание является калькой с русского языка. А такое название появилось из-за того, что россияне ножами такого вида очень давно "чинили перо", то есть чинили гусиные перья, которыми писали. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Легендарный гитарист Карлос Сантана как-то сказал, что музыка может ранить глубже, чем нож. Впрочем, музыка бывает разной, как и ножи. Например, те из них, у которых клинок прячется в рукоятке, называют часто "перочинними ножиками". И зря, ведь в украинском языке нет такого понятия, как "перочинний ніж". Это из русского языка", - отметила Багний.

Она объяснила, что россияне когда-то начали называть складные карманные ножи перочинными, потому что такими ножами "чинили перо" - чинили гусиные перья, которыми писали.

"В украинском языке мы такие ножи называем просто "складАними". Обратите внимание на ударение - не "склАданий ніж", а "складАний ніж". Итак, напомню, не "перочинний ніж", а "складАний ніж". Вот так правильно", - подчеркнула Багний.

Смотрите видео с объяснением, как сказать на украинском "перочинний ніж":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "сніжна зима" или "снігова зима". Одно из этих словосочетаний говорить неправильно, поэтому его следует избегать.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что кроется во фразе "сушити зуби". Действие, которое обозначает этот фразеологизм, время от времени делает каждый из нас. Но не все знают, как это можно по-другому назвать.

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