Несколько признаков расскажут все: как узнать характер человека по его подписи

Если обратить внимание на несколько важных признаков в подписи человека, то можно узнать интересные детали о его характере.

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Как узнать характер человека по его подписи/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Что подпись может рассказать о характере человека

На какие признаки в подписи нужно обращать внимание

Подпись человека может многое рассказать о его характере. Ведь люди с различными особенностями характера даже незаметно для себя будут оставлять в своих подписях подсказки, по которым можно догадаться, высокая у них самооценка или низкая, уверены они в себе или нет, решительные или наоборот нерешительные и тому подобное.

О том, как узнать характер человека по его подписи, рассказывается на сайте Академии искусств имени Павла Чубинского.

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Отмечается, что простая подпись, в которой нет никакого великолепия, указывает на то, что человек является решительным и уверенным в себе и своих способностях. Такими же характеристиками обладают люди, которые дополняют свою подпись прямой закорючкой.

Очень эмоциональные люди в своей подписи используют закорючку в форме линии, если же такого элемента вообще нет в подписи в любой форме, это указывает на энергичность, инициативность и смелость.

Дипломатичные и толерантные люди, которые умеют избегать конфликтов, используют неровную волнистую закорючку.

Если человек ставит точку в конце подписи, то это означает, что он склонен к самоанализу, а если обводит ее кругом - значит он застенчив и закрыт.

Подчеркивание под подписью оставляют предприимчивые люди, у которых хорошо развито самоуважение и самооценка.

Если подпись перечеркивается, то это указывает на импульсивность и непостоянство человека. Если подпись человека имеет большой размер, это может указывать на то, что человек очень беспокоится, какое впечатление он производит на других.

Если подпись человека имеет петлеобразную форму, это указывает на то, что у него хорошо развита наблюдательность и хитроумность.

Что такое подпись? Подпись – это фамилия или инициалы, написанные собственноручно под текстом, рисунком, картиной, как свидетельство авторства или подтверждение чего-либо, пишет Википедия.

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