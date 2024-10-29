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"Сніжна зима" или "снігова зима" - как правильно: какой ошибки следует избегать

Алёна Воронина
29 октября 2024, 03:30
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Одно из этих словосочетаний говорить неправильно, поэтому его следует избегать.
Ольга Багний, украинский язык
Как правильно говорить - "сніжна зима" или "снігова зима"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Что вы узнаете:

  • Как правильно говорить - "сніжна зима" или "снігова зима"
  • В каких случаях употребляется слово "сніжна", а в каких - "снігова"

Когда зимой идет много снега и все вокруг нас накрыто снежно-белым "покрывалом", может возникнуть вопрос, как правильно описать такую особенность зимней погоды. Кто-то в таком случае говорит, что эта зима "сніжна", а кто-то может говорить, что зима "снігова". Какой же вариант правильный?

О том, какой вариант будет правильно говорить в этом случае, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Если зимой было много снега, мы можем назвать ее "сніжною". Или "сніговою"? Как назвать ее правильно - зима "сніжна" или "снігова"? Давайте разберемся. Итак, "сніговий" - это тот, что покрыт снегом, тот, что сделан из снега или тот, что несет в себе снег. Например, "снігова баба", "снігова буря", "снігова хмара" и тому подобное. А как насчет слова "сніжний"? "Сніжний" - это богатый снегом или похожий на снег. Поэтому "зима сніжна", "день сніжний". Вот так правильно", - отметила она.

Смотрите видео с объяснением, как правильно говорить - "сніжна зима" или "снігова зима":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что кроется во фразе "сушити зуби". Действие, которое обозначает этот фразеологизм, время от времени совершает каждый из нас. Но не все знают, как это можно по-другому назвать.

Также ранее Ольга Багний рассказывала, почему говорить "ярмарка" - неправильно. В этом слове многие допускают одну распространенную неточность.

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