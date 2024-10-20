Почему говорить "ярмарка" - неправильно: какой ошибки нужно избегать

В этом слове многие допускают одну распространенную неточность.

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Почему говорить "ярмарка" неправильно/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Нередко можно услышать, что слово "ярмарка" употребляют именно в такой форме - в женском роде. Не все знают, что это слово на самом деле говорить таким образом неправильно.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какую ошибку с этим словом часто допускают многие люди и как ее избегать.

"Напомню, что в украинском языке нет слова "ярмарка". У нас есть "ярмарок" - это слово мужского рода. Запомните", - подчеркнула она.

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Также Багний объяснила, как именно правильно ставить ударение в этом слове. Она отметила, что правильно говорить "ярмаркОвий" - с ударением на "о".

"На ярмарку всього багато, але розуму за гроші не купиш" - есть такая "Ярмаркова мудрість". Или может "ярмаркОва"? Как правильно ставить ударение в этом слове? "Ярмарковий" или "ярмаркОвий"? Возможно, кто-то удивится, но в этом слове ударение падает на предпоследний слог, поэтому "ярмаркОвий". Вот так правильно", - сказала она.

Смотрите видео о том, почему говорить "ярмарка" неправильно:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "сніг падає" или "сніг іде". Не всем известно, какое слово правильно использовать в этом случае.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "олЕнь". На самом деле неправильно использовать именно такое ударение в этом слове.

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