Что кроется во фразе "сушити зуби": мало кто знает правильный ответ

Действие, которое обозначает этот фразеологизм, время от времени делает каждый из нас. Но не все знают, как это можно по-другому назвать.

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Что значит "сушити зуби"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Что вы узнаете:

Что означает фразеологизм "сушити зуби"

Когда его используют

Некоторые фразеологизмы есть в ежедневном употреблении у одних украинцев и до сих пор остаются неизвестными для многих других. К этому списку можно отнести словосочетание "сушити зуби". Не стоит воспринимать его буквально, ведь за ним скрывается совсем другой смысл.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает этот и несколько других фразеологизмов.

видео дня

"Сушити серце", "сушити голову" или "сушити зуби" - что вы выбираете? Давайте разберемся, что означает каждый из этих фразеологизмов. Итак, "сушити серце" означает причинять кому-то душевные муки и страдания, или же скучать по кому-то. "Сушити голову" означает напряженно думать о чем-то, беспокоиться о чем-то или пытаться что-то вспомнить. Ну и наконец "сушити зуби" означает "улыбаться". Что вы делаете чаще всего - "сушите зуби", "сушите голову" или может "серце"?" - сказала Багний.

Смотрите видео с объяснением, что означает "сушити зуби":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "плай". Об объекте, который обозначается этим словом, знают все, однако используют другие слова, когда его называют.

Также ранее Ольга Багний рассказывала, почему говорить "ярмарка" - неправильно. В этом слове многие допускают одну распространенную неточность.

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