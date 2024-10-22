Что такое "плай": не все догадываются об истинном значении слова

Вы узнаете:
- Что означает слово "плай"
- Когда оно используется
Время от времени во время общения с другими людьми мы можем слышать украинские слова, значение которых остается нам неизвестным. К списку таких слов, значение которых знают не все, можно отнести также "плай".
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это слово и когда его используют.
"Слышали ли вы песню "Понад плаєм"? Это песня Sonya Kay. А слово "плай" слышали? Вероятно, что да. Но знаете ли вы, что оно означает? Слово "плай" означает "тропу в горах", - отметила Багний.
В украинском толковом словаре отмечается, что слово "плай" диалектное.
Смотрите видео о том, что такое "плай":
@sametak1064 Знаете, что такое плай? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказывала, почему говорить "ярмарка" - неправильно. В этом слове многие допускают одну распространенную неточность.
Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "сніг падає" или "сніг іде". Не всем известно, какое слово правильно использовать в этом случае.
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