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Эффект ужаса и веселья обеспечен: как сделать 5 лучших поделок из тыквы на Хэллоуин

Алёна Воронина
24 октября 2024, 13:53
218
Нужно лишь немного времени - и из обычной тыквы получится непревзойденное изделие, которое всех удивит.
Тыквы на Хэллоуин
Как сделать 5 лучших поделок из тыквы на Хэллоуин/ коллаж: Главред, фото: скрин

Что вы узнаете:

  • Как сделать 5 оригинальных поделок из тыквы на Хэллоуин
  • Какие интересные техники можно использовать во время вырезания лица из тыквы

Осенние поделки из тыквы принято делать не только для школы или садика, но и на праздник Хэллоуин. Этот праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В наше время Хэллоуин громче всего отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Считается, что с наступлением сумерек усопшие получают возможность увидеться со своими родственниками, а вместе с душами усопших на Землю проникает также всевозможная нечисть.

В Хэллоуин принято вырезать из тыквы страшное лицо и оставлять его на пороге или подоконнике дома. Также дети вечером 31 октября переодеваются в страшные костюмы и ходят к соседям со словами "Кошелек или жизнь!" или "Конфеты или смерть!", после чего им дают деньги или сладости.

Какую тыкву можно сделать на Хэллоуин

В блоге DaveHax на YouTube рассказали о 5 идеях, как самостоятельно сделать поделки из тыквы на Хэллоуин. Для этого нужно немного времени и всего несколько инструментов.

1. Тыква с клыками с помощью зубочисток

Нужно взять тыкву, вырезать кружочек на месте хвостика и ложкой выбрать середину, чтобы она была пустой.

Далее ручкой нарисовать на тыкве свой дизайн страшного лица - глаза и широкий рот. По нарисованным контурам вырезать лицо.

После этого взять часть вырезанного рта и ножом вырезать клыки, нанизать их на зубочистки и воткнуть в рот тыквы.

Тыквы на Хэллоуин
Тыква на Хэллоуин/ скрин

2. Страшное лицо тыквы по контурам

Немного другой способ сделать зубы - вырезать их у тыквы, когда вы вырезаете лицо. Нужно так же вырезать сверху тыквы дырку, через которую выбрать середину. Далее нарисовать контуры лица ручкой и сделать ножом отверстия для носа и рта с зубами по этим контурам. Затем по месте зубов снять кожуру с тыквы, чтобы было видно только мякоть. Так рот такой поделки на Хэллоуин будет выглядеть еще страшнее.

Тыквы на Хэллоуин
Тыква на Хэллоуин/ скрин

3. Лицо тыквы со стеблем вместо носа

Можно сделать лицо, у которого вместо носа будет стебель тыквы.

Нужно взять тыкву, повернуть ее на бок и нарисовать эскиз лица так, чтобы посередине - на месте носа - оказался стебель. Далее вырезать рот по контурам, на месте зубов сначала снять кожуру, а затем вырезать все зубы вручную. На месте глаз только снять кожуру, после чего дорисовать зрачки черной акриловой краской.

Затем перевернуть тыкву и сделать дырку, через которую выбрать середину.

Тыквы на Хэллоуин
Тыква на Хэллоуин/ скрин

4. Элегантный фонарь из тыквы с ручкой

Нужно взять тыкву, сделать дырку сверху на месте стебля и выбрать середину, далее накрыть ее сверху тыквенной "крышкой", которая была вырезана.

С помощью ручной дрели просверлить серию отверстий по всей тыкве без особого шаблона. Далее взять кусок проволоки, например, со старой вешалки, закрепить его в отверстиях с двух сторон тыквы, чтобы получилась ручка. Стоит снять крышку и убедиться, что проволока согнута и хорошо закреплена, чтобы тыква не упала. Таким образом получится подвесной тыквенный фонарь, внутрь которого нужно поместить свечу.

Тыквы на Хэллоуин
Тыква на Хэллоуин/ скрин

5. "Мини-тыквы" из теннисного мячика

Нужно взять маленький оранжевый теннисный мячик, черным или красным фломастером нарисовать лицо. Затем воспользоваться карандашом, чтобы нарисовать линии вокруг шара, чтобы придать ему вид тыквы.

Далее этот шарик можно подсветить с помощью светодиодного брелка. Надо разобрать такой брелок и вынуть светодиод и батарейки. Затем приклеить светодиод к батарейке и согнуть светодиод, чтобы он стоял вертикально. С помощью отвертки осторожно проткнуть теннисный шарик снизу, в отверстие просунуть светодиод. Таким образом шарик будет светиться изнутри.

Таким способом можно сделать много маленьких "мини-тыкв" из теннисных шариков и декорировать ими помещение.

Тыквы на Хэллоуин
"Мини-тыквы" на Хэллоуин из теннисных мячиков/ скрин

Что известно о YouTube-канале DaveHax?

DaveHax – это канал на YouTube, автор которого рассказывает о различных лайфхаках, дает кулинарные советы, советы о кухонных гаджетах и т.д.

Канал содержит 719 видео, на него подписаны 7,85 млн. пользователей.

Смотрите видео о том, как сделать 5 лучших поделок из тыквы на Хэллоуин:

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