Число 45 найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Довольно трудно будет заметить, где именно спряталось непослушное число - много деталей будут отвлекать внимание.

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Нужно найти число 45 за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Головоломки - это отличный и для многих любимый способ оттачивать свое мастерство в решении различных задач на внимательность и сообразительность. Такие загадки помогают держать мозг в тонусе и развивать свои навыки.

В следующей загадке нужно отыскать число 45 среди большого количества чисел 44, пишет jagranjosh.

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От такого количества чисел 44 может начать рябить в глазах, поэтому отыскать число, которое отличается от всех остальных, будет непросто.

Но если приложить усилия, то у вас точно получится стать победителем в этой запутанной игре. Главное - проявить выдержку, целеустремленность и заинтересованность.

Однако придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на это задание дается ограниченное количество времени - всего 5 секунд. Непросто будет справиться за это время.

Только остроглазый читатель сможет заметить, где же спряталась непослушная цифра, да еще и сделать это за такое небольшое количество времени.

Надо найти число 45 за 5 секунд/ jagranjosh

Если вы готовы проверить себя - тогда вперед. Возможно вы один из счастливчиков, которым удастся выполнить это задание и уложиться в такой ограниченный промежуток времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет заметить спрятанное число/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только настоящий детектив найдет 3 отличия - надо справиться за 21 секунду. Непросто будет отгадать, по каким именно признакам отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия сможет только самый внимательный. Не всем удастся справиться с заданием всего за 18 секунд - для многих такая загадка может оказаться неподъемной.

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