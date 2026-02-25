Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

Вы узнаете:
- Какие опасные метеорологические явления будут в Полтавской области
- Какой будет максимальная температура воздуха в Полтаве в среду
В Полтаве и области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях из-за тумана с видимостью 200-500 м. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
Сегодня, 25 февраля, в Полтавской области объявлен первый уровень опасности. До конца суток ожидается облачная погода и местами осадки в виде слабого снега и мокрого снега. Ветер северный, 3-8 м/с.
Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. В Полтаве ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Синоптики также предупредили, что уже в четверг и пятницу температура воздуха повысится до 2 градусов тепла, но при этом в Полтавской области все еще будет облачно.
Когда Украину накроет новая волна похолодания - прогноз синоптика
Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также прогнозируются туманы.
До 25 февраля погода существенно не изменится, но к концу недели украинцев ждет очередное похолодание. Оно начнется уже 26 февраля. Синоптик предупредила, что оно будет небольшим.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 25 февраля в Харькове и области тоже будет облачная погода. Ночью снег, днем без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
Ранее сообщалось, что Украина входит в сезон повышенных паводковых рисков. Из-за глубокого промерзания почвы, рекордных запасов снега и задержки климатической весны страна может столкнуться с масштабным водопольем.
Накануне стало известно, что северный циклон "Алина" принесет в Одесскую область умеренные дожди с мокрым снегом. Возможно налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
