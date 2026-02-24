В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

Ученые исследовали предметы с нагрудниками и браслетами и раскрыли символику власти и духовности древних цивилизаций.

https://glavred.info/life/v-paname-nashli-tainstvennuyu-grobnicu-chto-skryvaet-bogatstvo-drevnego-pravitelya-10743647.html Ссылка скопирована

Археологи нашли гробницу высокопоставленного правителя / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как жизнь и смерть связаны с властью и иерархией

Какие культурные и торговые связи были у Эль-Кахо

Почему находка меняет представление о цивилизациях Панамы

Археологи в Панаме нашли гробницу высокопоставленного правителя 800–1000 годов н. э., и она просто полна золота! Вещи, которые они обнаружили в археологическом парке Эль-Кахо (провинция Кокле), свидетельствуют о том, что в этом районе существовала сложная иерархическая цивилизация задолго до прибытия европейцев.

Значение находки

Как пишет Novusnews, в Панаме археологи нашли богатую гробницу, полную золотых погребальных предметов, которая рассказывает нам больше о доиспанских обществах региона. Место захоронения, найденное в провинции Кокле, является одной из важнейших находок последних десятилетий.

видео дня

Гробница в археологическом парке Эль-Кахо датируется периодом между 800 и 1000 годами нашей эры. По данным Heritage Daily, археологи обнаружили останки высокопоставленного лица, похороненного с золотыми браслетами, резными нагрудниками, золотыми серьгами и декорированными керамическими сосудами.

Концентрация многочисленных украшенных гробниц в этом месте подтверждает мнение о том, что Эль-Кахо был династическим погребальным и церемониальным центром, который функционировал на протяжении веков.

Символика и искусство

Археолог Джулия Майо указала на художественную ценность этих предметов. "На нагрудниках изображены летучие мыши и крокодилы", — отметила она, подчеркивая символы власти, духовности и представления о загробной жизни. Майо сообщила, что в Эль-Кахо ранее было раскопано еще девять гробниц, "похожих" на недавно обнаруженную.

"Там хоронили своих умерших около 200 лет", — добавила археолог, отмечая древнюю погребальную традицию, связанную с элитным родом.

Мастерство в работе с золотом

Золотые артефакты, найденные в гробнице, свидетельствуют о том, что люди, которые их изготавливали, были очень искусны в работе с металлом. Сложные узоры и детализированные изображения демонстрируют, что местные мастера овладели высокоразвитыми техниками еще за столетие до прибытия европейцев.

Ученые отметили, что изысканное захоронение показывает: смерть рассматривалась не как конец идентичности, а как трансформация, при которой социальный статус и власть продолжали существовать в другой форме. Тщательное размещение предметов вокруг тела свидетельствует о том, что статус сохранялся и после физической жизни.

Культурные и торговые связи

Исследователи также подчеркнули, что община Эль-Кахо имела развитые культурные и, возможно, торговые сети по всему перешейку.

Золотые артефакты и керамика свидетельствуют о том, что Панама была связана с другими центральноамериканскими обществами.

Министерство культуры Панамы заявило, что эта находка является "чрезвычайно важной" для национальной археологии и реконструкции доиспанской истории Центральной Америки.

Это важное событие для Панамы, а также большой шаг вперед в нашем понимании древних американских цивилизаций в целом. Открытие ставит под сомнение давнее мнение о том, что сложная металлургия и иерархические политические системы развивались только в крупных центрах Мезоамерики.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред