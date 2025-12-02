Укр
"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный клад

Юрий Берендий
2 декабря 2025, 16:15
Под самым сердцем столицы археологи наткнулись на уникальные артефакты времен Киевской Руси, которые могут изменить представление об истории крещения Руси.
Где Владимир крестил Русь - под центром Киева нашли уникальный клад / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Где произошло крещение Руси-Украины
  • Где Владимир Великий принял крещение
  • Когда была крещена Киевская Русь

В самом сердце Киева, под шумным и людным пространством Почтовой площади, археологи обнаружили уникальные объекты времен Киевской Руси, которые могут быть непосредственно связаны с местом крещения Руси. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, что находится на Почтовой площади.

видео дня

Где крестили Русь

Одной из первых сенсаций стали Ляцкие ворота - древнерусские ворота, о которых упоминает "Повесть временных лет". Хотя сохранилась только реконструкция, под землей лежат аутентичные фундаменты, которым более тысячи лет. Реконструкцию осуществлял главный археолог Киева Михаил Сагайдак - тот самый, кто открыл средневековый квартал на Подоле, известный как "Киевские Помпеи".

Именно он рассказывает, что под современным Киевом сохранились огромные пространства древних усадеб.

"Мы вот сейчас стоим на усадьбе как площади около 900 квадратных метров", - объясняет Сагайдак.

Смотрите видео о раскопках под Почтовой площадью:

Что находится под Почтовой площадью

Во время правления Януковича бизнес-группы пытались возвести здесь подземный торговый центр, и бульдозеры уже начали разрушать ценные памятники. Только массовые акции протеста и Голос Майдана спасли историческое место.

"Не каждая страна вообще может похвастаться тем, что есть такие места, имеющие отношение к таким выдающимся событиям, как крещение России. Почтовая площадь как раз такое место", - указывает основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов.

После Революции Достоинства Верховная Рада приняла решение создать здесь национальный археологический музей.

Усадьба времен Владимира и древняя главная улица Подола

Во время раскопок археологи нашли фундамент усадьбы времен Владимира Великого.

"К этой главной усадьбе прививали с севера и с юга две соседние усадьбы... Это были мостовые, это были настилы", - указал Михаил Сагайдак.

Именно по этой улице мог спускаться князь Владимир к месту крещения киевлян.

Тайна Почайны: реки, в которой крестили Русь

Гидролог Виктор Вишневский подтвердил реальность летописной Почайны.

"На самом деле реки Почайна не было, а был рукав Днепра... протяженность рукава была где-то 8-10 километров", - указал он.

Именно здесь, в древней гавани на Почтовой, и произошли ключевые события крещения Руси.

"Все основные события первой христианизации произошли в этом месте", - сказал директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак.

Во время работ археологи нашли древнерусскую таможню и княжеские печати - доказательства существования торговой гавани.

Идеальное место для крещения Киевской Руси

По словам гидролога Вишневского выбор Владимира был довольно правильный.

"(Место крещения Руси находилось, - ред.) напротив исторической части города Киева, самое удобное место, где можно было зайти в воду", - указал он.

Это делает Почтовую площадь наиболее вероятным местом крещения киевлян в 988 году.

Катастрофа XVIII века: когда Днепр поглотил гавань

В XVIII веке российский император Петр І приказал перекопать песчаную косу, защищавшую гавань. Это привело к тому, что Днепр затопил около 300 домов и стер с карты место крещения Руси.

Но фундаментальные остатки остались под землей - и теперь ученые наконец возвращают киевлянам их тысячелетнюю историю.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
