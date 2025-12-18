Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

Чтобы избежать дискомфорта, стоит воспользоваться простым и дешевым методом, который предотвращает замерзание ночью.

Что делать, чтобы не замерзло лобовое стекло / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные факты:

Водителям советуют накрывать лобовое стекло картоном или тканью

Парковка ближе к дому также уменьшает риск намерзания

Лимонный сок или теплый мешочек помогают быстро разморозить стекло утром

С началом холодов водители сталкиваются не только с гололедом, но и с утренним льдом на лобовом стекле. Однако существует простой и почти бесплатный способ предотвратить образование инея - без химии и специальных средств.

По данным Express, Ассоциация автомобилистов советует зимой ставить авто в гараж, чтобы избежать обледенения. Но если гаража нет, поможет другой неочевидный прием: парковать машину как можно ближе к дому. Тепло от стен уменьшает риск образования льда.

видео дня

Еще один эффективный метод - накрыть лобовое стекло куском картона или плотной ткани. Это создает барьер, который не дает влаге и морозному воздуху контактировать со стеклом. В сообществе Reddit пользователи подтверждают: 2-3 листа картона или даже обычное полотенце действительно работают. Достаточно закрепить покрытие стеклоочистителями, а утром просто снять его.

Эксперты предостерегают: газеты или тонкую бумагу использовать не стоит - они намокают и примерзают к стеклу.

Если же лед уже появился, Mirror советует быстрый способ разморозить стекло: лимонный сок или мешочек с теплой водой. Лимонная кислота помогает разрушать лед, а теплая вода - осторожно его смывать.

Простые бытовые решения могут существенно сэкономить время утром, когда каждая минута на вес золота.

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express

