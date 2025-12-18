Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

Главные факты:
- Водителям советуют накрывать лобовое стекло картоном или тканью
- Парковка ближе к дому также уменьшает риск намерзания
- Лимонный сок или теплый мешочек помогают быстро разморозить стекло утром
С началом холодов водители сталкиваются не только с гололедом, но и с утренним льдом на лобовом стекле. Однако существует простой и почти бесплатный способ предотвратить образование инея - без химии и специальных средств.
По данным Express, Ассоциация автомобилистов советует зимой ставить авто в гараж, чтобы избежать обледенения. Но если гаража нет, поможет другой неочевидный прием: парковать машину как можно ближе к дому. Тепло от стен уменьшает риск образования льда.
Еще один эффективный метод - накрыть лобовое стекло куском картона или плотной ткани. Это создает барьер, который не дает влаге и морозному воздуху контактировать со стеклом. В сообществе Reddit пользователи подтверждают: 2-3 листа картона или даже обычное полотенце действительно работают. Достаточно закрепить покрытие стеклоочистителями, а утром просто снять его.
Эксперты предостерегают: газеты или тонкую бумагу использовать не стоит - они намокают и примерзают к стеклу.
Если же лед уже появился, Mirror советует быстрый способ разморозить стекло: лимонный сок или мешочек с теплой водой. Лимонная кислота помогает разрушать лед, а теплая вода - осторожно его смывать.
Простые бытовые решения могут существенно сэкономить время утром, когда каждая минута на вес золота.
Рекомендуем также следующее:
- Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина
- Так делает большинство: какая привычка во время зарядки сокращает ресурс батареи
- Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред