Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина

Мария Николишин
15 декабря 2025, 16:34
Лишний вес в автомобиле приводит к большему расходу топлива.
Что нужно убрать из багажника зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Водители бензиновых или дизельных автомобилей всегда стараются ездить экономно, чтобы уменьшить расход топлива. Особенно это заметно зимой, когда транспортное средство еще нужно прогревать. Однако, они забывают о важной вещи, которая незаметно увеличивает расход.

Главред решил разобраться, как уменьшить расход топлива в авто зимой.

Что нужно сделать с авто зимой

Express.co.uk рассказывает, что каждому владельцу бензинового или дизельного авто стоит освободить багажник в декабре, поскольку это позволяет значительно сэкономить топливо.

"Удаление дополнительных вещей, таких как багажники на крышу, является жизненно важным зимой, когда они не используются. Уменьшение веса автомобиля означает, что ему не нужно так интенсивно работать, что экономит топливо, поскольку для перемещения транспортного средства требуется меньше энергии", - говорится в сообщении.

Как вещи в багажнике влияют на расход топлива

Эксперты говорят, что чем тяжелее автомобиль, тем интенсивнее работает двигатель, что приводит к большему расходу топлива.

"Чем больше вес вашего автомобиля, тем больше топлива понадобится, чтобы разогнать его до нужной скорости, поэтому стоит тщательно избавиться от любого лишнего веса. Это особенно касается багажника, особенно если он полон хлама. Опорожните его и оставьте только самое необходимое", - отметили они.

Отмечается, что наибольшую экономию, вероятно, даст избавление от тяжелых предметов, таких как спортивное снаряжение, инструменты и велосипеды.

"Перевозка лишнего веса в автомобиле будет стоить вам больше топлива. Избавление от лишнего веса может значительно улучшить экономию топлива", - говорят эксперты.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

