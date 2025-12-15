Советское строительство с сюрпризами: что не так с квартирами-брежневками

Название происходит от фамилии Леонида Брежнева, при правлении которого государство активно расширяло жилищный фонд.

Популярны из-за удобных планировок

Имеют проблемы со звуко- и теплоизоляцией

Многие квартиры нуждаются в капремонте

Жилые дома, возведенные в СССР в период активной урбанизации конца 1960-х - начала 1980-х годов, снова оказались в центре внимания покупателей. Так называемые брежневки, названные в честь эпохи Леонида Брежнева, стали следующим этапом после хрущевок и имели целью решить проблему тесного и неудобного жилья, сообщают эксперты портала Remontuem.

Почему брежневки стали популярными

В отличие от предыдущих серий, в новых на то время домах сделали ставку на комфорт:

большие кухни и коридоры;

отдельные комнаты без "проходных" решений;

раздельный санузел;

лифты и просторные лестничные клетки в многоэтажках;

меньше квартир на этаже.

В некоторых сериях появились даже трех- и четырехкомнатные планировки - настоящая роскошь для советского жилого фонда. Именно поэтому такие квартиры и сегодня остаются востребованными на вторичном рынке.

Обратная сторона советского комфорта

Впрочем, вместе с преимуществами брежневки унаследовали и ряд проблем, которые с годами только обострились. Среди самых распространенных недостатков:

слабая звукоизоляция между квартирами;

холодные стены и недостаточная теплоизоляция;

компактные ванные комнаты;

сложности с перепланировкой из-за большого количества несущих стен;

риск появления плесени, особенно в угловых помещениях.

Большинство этих проблем связаны с возрастом домов и панельной технологией, которая была стандартом того времени.

Современные вызовы для владельцев

Сегодня значительная часть брежневок пересекла 40-50-летний рубеж. Даже при довольно качественном советском строительстве такие дома требуют внимания. Капитальный ремонт квартиры часто обходится в значительную сумму - иногда до половины ее рыночной стоимости.

Перепланировка также остается болезненной темой: несущие стены ограничивают возможности изменить пространство. Чтобы повысить комфорт, владельцы нередко инвестируют в дополнительную звукоизоляцию и утепление. Особенно это актуально для угловых квартир, где холод - привычная проблема.

Несмотря на все недостатки, брежневки продолжают удерживать позиции на рынке: их покупают за удачную планировку, удобную инфраструктуру и более доступную цену по сравнению с новостройками.

Что известно о "брежневках"? Брежневка - это тип многоквартирного жилья, построенного в СССР преимущественно в 1960-1980-х годах во время правления Леонида Брежнева. Такие дома пришли на смену "хрущевкам" и считались более комфортными. Обычно брежневки имеют 9-16 этажей, лифт и мусоропровод, более высокие потолки (около 2,6-2,7 м), отдельные комнаты и большие кухни. Строились из панелей или кирпича, часто с улучшенной планировкой по сравнению с предыдущими сериями. В то же время сегодня большинство брежневских домов имеют изношенные коммуникации, слабую шумо- и теплоизоляцию и устаревшие инженерные решения, требующие ремонта или модернизации.

