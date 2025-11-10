Укр
Дома, которые не греют: как СССР сэкономил 13 см тепла на каждой квартире

Дарья Пшеничник
10 ноября 2025, 15:55
Кирпичные многоэтажки в Украине плохо удерживают тепло из-за достаточно узких стен.
Стройка домов в СССР
Какие дома в СССР создали самыми холодными / Коллаж: Главред, фото: Freepik, wikipedia

Ключевое:

  • В СССР уменьшили толщину стен с 51 см до 38 см
  • В местах размещения батарей толщина стен кое-где составляет всего 25 см
  • Экономия материалов соответствовала нормам, но привела к снижению энергоэффективности жилья

Многие украинские многоэтажки, возведенные в советские времена, имеют одну общую черту - стены, которые оказались тоньше, чем планировалось. И хотя на первый взгляд разница в 13 сантиметров кажется незначительной, она существенно повлияла на способность домов удерживать тепло.

Компромисс, который стоит комфорта

Как рассказал профессор Сергей Юнаков Телеграфу, сначала кирпичные дома строили с толщиной стен в 51 см. Впоследствии, в погоне за экономией материалов, этот показатель уменьшили до 38 см - минус один кирпич. Это решение негативно сказалось на теплоизоляции: чем толще стена, тем лучше она сохраняет тепло, особенно с дополнительным утеплением.

В некоторых домах толщина стен в местах размещения батарей достигает всего 25 см. Это результат инженерного решения - "утопить" батареи в стену, чтобы они не выступали наружу. Визуально - эстетично, но с точки зрения энергоэффективности - потери тепла стали еще больше.

Нормы соблюдены, но тепло - потеряно

На момент строительства все проекты соответствовали советским нормам по количеству материалов. Однако реальная эффективность таких решений оказалась ниже. Дома с тонкими стенами быстрее охлаждаются, что заставляет жителей тратить больше на отопление.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

