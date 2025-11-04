Забудете о холоде и сквозняках: как утеплить окна за копейки

Главред расскажет, как просто и дешево утеплить окна.

Как утеплить окна - лайфхак / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вы узнаете:

Как сохранить тепло в доме

Как перевести окна в зимний режим

С наступлением холодов и отключениями электроэнергии из-за российских обстрелов многие украинцы задумываются над тем, как утеплить свой дом. Главред нашел простой и недорогой способ, который поможет сохранить тепло в квартире или доме.

Лайфхаком поделился в Reddit экономный канадец под ником WistfulSaudade.

Все, что нужно, чтобы сохранить тепло в доме, - это обычная пузырчатая пленка для утепления окон. Этот метод оказывается очень эффективным для защиты от холода в осенние и зимние морозы.

Как утеплить окна пузырчатой пленкой

Оказывается, что пузырчатая пленка отлично сохраняет тепло благодаря множеству маленьких воздушных ячеек. Пластиковая основа быстро нагревается и сама по себе является хорошим изолятором.

Чтобы утеплить окна пузырчатой пленкой, просто слегка увлажните стекло водой и приклейте пленку - она хорошо прилипнет и будет надежно держаться.

Как перевести окна в зимний режим

Еще один метод, который поможет сохранить тепло - это перевод пластиковых окон в зимний режим.

Перевод окон - дело несложное, и все это можно урегулировать самостоятельно, даже не обращаясь к мастеру.

На странице в TikTok @roman_okna_kyiv мужчина рассказал, как с помощью одного инструмента перевести окна в зимний режим.

Сначала откройте окна и посмотрите на торец створки. Из них будут торчать круглые детали, называются они эксцентриками (цапфами) и находятся внизу и сверху. Далее возьмите ключ на 10 и прокрутите круглые детали вправо только до половины.

Как перевести окна в зимний режим - смотрите видео:

