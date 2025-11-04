Забудете о холоде и сквозняках: как утеплить окна за копейки

Вы узнаете:
- Как сохранить тепло в доме
- Как перевести окна в зимний режим
С наступлением холодов и отключениями электроэнергии из-за российских обстрелов многие украинцы задумываются над тем, как утеплить свой дом. Главред нашел простой и недорогой способ, который поможет сохранить тепло в квартире или доме.
Лайфхаком поделился в Reddit экономный канадец под ником WistfulSaudade.
Все, что нужно, чтобы сохранить тепло в доме, - это обычная пузырчатая пленка для утепления окон. Этот метод оказывается очень эффективным для защиты от холода в осенние и зимние морозы.
Как утеплить окна пузырчатой пленкой
Оказывается, что пузырчатая пленка отлично сохраняет тепло благодаря множеству маленьких воздушных ячеек. Пластиковая основа быстро нагревается и сама по себе является хорошим изолятором.
Чтобы утеплить окна пузырчатой пленкой, просто слегка увлажните стекло водой и приклейте пленку - она хорошо прилипнет и будет надежно держаться.
Как перевести окна в зимний режим
Еще один метод, который поможет сохранить тепло - это перевод пластиковых окон в зимний режим.
Перевод окон - дело несложное, и все это можно урегулировать самостоятельно, даже не обращаясь к мастеру.
На странице в TikTok @roman_okna_kyiv мужчина рассказал, как с помощью одного инструмента перевести окна в зимний режим.
Сначала откройте окна и посмотрите на торец створки. Из них будут торчать круглые детали, называются они эксцентриками (цапфами) и находятся внизу и сверху. Далее возьмите ключ на 10 и прокрутите круглые детали вправо только до половины.
Как перевести окна в зимний режим - смотрите видео:
@roman_okna_kyiv
Профессиональный Ремонт Окон и Дверей. Будет на +2-3° теплее от 200 грн. Имею Тепловизор - Регулировка окон - Ремонт фурнитуры - Устранение Свиста - Герметизация подоконника и рамы - Замена: Уплотнителей, стеклопакетов, ручек изготовления сеток и прочее.♬ Parfeniuk Врубай - parfeniuk_13
Другие советы:
- Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах
- Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели
- Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль
Об источнике: Reddit
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред