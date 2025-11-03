Укр
Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах

Анна Косик
3 ноября 2025, 14:26
5
Простой лайфхак поможет идеально измерять ингредиенты.
взвешивание продукта
Секрет правильного взвешивания продуктов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как идеально отмерить необходимый вес продукта
  • В чем лучше взвешивать продукты

Во время приготовления многих блюд очень важны пропорции. Некоторые рецепты требуют использования кухонных весов, но не все даже опытные хозяйки умеют их правильно использовать.

Главред узнал, что часто хозяйки высыпают ингредиенты в посуду на весах, чтобы отмерить определенное количество продукта. Однако есть более правильный метод взвешивания.

видео дня

Как взвешивать продукты правильно

Украинский блогер Диана Головец на своей странице в TikTok рассказала, что ингредиент в упаковке надо поставить на весы, далее нажать кнопку "TARE", после чего можно брать необходимое количество продукта.

"Цифра с минусом и будет показывать то количество, которое вы взяли. Можно заменить больше, или меньше", - пояснила блогерша.

Смотрите видео о том, как правильно взвешивать продукты:

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

