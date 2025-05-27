Лук будет крупным и сочным: простой рецепт подкормки, который может сделать каждый

Вы узнаете:
- Почему именно июнь критичен для подкормки лука
- Какое удобрение укрепит урожай до весны
- Как сделать подкормку за два простых шага
Чтобы вырастить крупный и здоровый лук, нужно правильно ухаживать за ним и обеспечить специальную подкормку, свое экспертное мнение высказала опытная садовод, известная в сети как "огородница из Одессы".
Главред решил разобраться, почему именно июнь является критическим месяцем для подкормки лука, и какие удобрения дают наилучший результат.
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Эксперт отмечает: первая половина лета - это период активного роста, и все, чем вы сейчас подкормите лук, растение максимально усвоит. Начиная с июля, развитие лука замедляется, а даже лучшие удобрения могут уже не дать желаемого эффекта.
"В июне обязательно нужно сделать эффективную, но простую подкормку. Это под силу каждому", - говорит огородница.
Эффективный рецепт от садовода: два полива - и крепкий, сочный лук
Садовод делится проверенным способом, который помогает вырастить большой, сочный и устойчивый к гнили лук:
Первый полив - в начале июня
Используйте органическое удобрение:
- жидкий раствор коровяка
- или куриный гранулированный помет
- или перегной
Это стимулирует рост пера и общее развитие растения.
Второй полив - через неделю
Раствор из древесной золы:
- 1 литр золы залить 9 литрами кипятка, настаивать 2 суток
- затем 500 мл настоя развести в 9 л воды
- поливать под корень по увлажненной почве
Такая двухэтапная подкормка, по словам эксперта, обеспечит крепкий урожай, а также долгое хранение лука без гнили вплоть до весны.
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О канале "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
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