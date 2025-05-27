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Лук будет крупным и сочным: простой рецепт подкормки, который может сделать каждый

Руслан Иваненко
27 мая 2025, 20:18
422
Огородница объяснила, чем и когда полить лук в июне, чтобы получить большой и здоровый урожай.
лук
Правильная подкормка лука уже в июне дает результат / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему именно июнь критичен для подкормки лука
  • Какое удобрение укрепит урожай до весны
  • Как сделать подкормку за два простых шага

Чтобы вырастить крупный и здоровый лук, нужно правильно ухаживать за ним и обеспечить специальную подкормку, свое экспертное мнение высказала опытная садовод, известная в сети как "огородница из Одессы".

Главред решил разобраться, почему именно июнь является критическим месяцем для подкормки лука, и какие удобрения дают наилучший результат.

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Эксперт отмечает: первая половина лета - это период активного роста, и все, чем вы сейчас подкормите лук, растение максимально усвоит. Начиная с июля, развитие лука замедляется, а даже лучшие удобрения могут уже не дать желаемого эффекта.

"В июне обязательно нужно сделать эффективную, но простую подкормку. Это под силу каждому", - говорит огородница.

Эффективный рецепт от садовода: два полива - и крепкий, сочный лук

Садовод делится проверенным способом, который помогает вырастить большой, сочный и устойчивый к гнили лук:

Первый полив - в начале июня

Используйте органическое удобрение:

  • жидкий раствор коровяка
  • или куриный гранулированный помет
  • или перегной

Это стимулирует рост пера и общее развитие растения.

Второй полив - через неделю

Раствор из древесной золы:

  • 1 литр золы залить 9 литрами кипятка, настаивать 2 суток
  • затем 500 мл настоя развести в 9 л воды
  • поливать под корень по увлажненной почве

Такая двухэтапная подкормка, по словам эксперта, обеспечит крепкий урожай, а также долгое хранение лука без гнили вплоть до весны.

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О канале "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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